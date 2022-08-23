أحلام تكشف عَنّْ مَوعِد عودتها ومفاجآتها الفنية الجديدة

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عَنّْ مَوعِد عودتها لمواصلة نشاطها الفني، بالإضافة إلَّى المفاجآت التي تجلبها لمحبيها، بعد عودتها من إجازتها الصيفِيْة التي تقضيها مع أسرتها فِيْ أوروبا، حيث لديها رغبة يومية كثيرة فِيْ ذلك. شارك متابعوه من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي وفِيْديوهات من مدن أوروبية مختلفة.

وقالت الفنانة العربية فِيْ سلسلة من مقاطع الفِيْديو التي نشرتها على حسابها على سناب شات فِيْ الساعات القليلة الماضية “أنا فِيْ إجازة لمدة شهرين مع عائلتي، وأعتقد أن هذا حقي بعد مجهُود عام كامل. ، وهذا تجديد فِيْ حد ذاته، ولا جديد الآن. هناك، وشكرا “.

وأشارت أحلام، التي أطلقت آخر أعمالها الغنائية نهاية العام الماضي، ألبوم “فدوى عيونك”، إلَّى أنها تستعد لإهداء جمهُورها العراقي بألبوم جديد باللهجة العراقية، قائلة “تاج الراس العراقي، مجد وفخر العرب سأصدر ألبوم عراقي “جاهز جاهز”.

وعَنّْ مَوعِد عودتها لمواصلة نشاطها الفني، قالت أحلام إنها ستطلق ألبومها العراقي الجديد فِيْ سبتمبر المقبل، مشيرة إلَّى أن الألبوم جاهز للإصدار. ليحتفل جمهُوره العراقي بمفاجأته الكبيرة لهم وكذلك جمهُور أحلام الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي احتفلت بإعلانها عَنّْ مَوعِد عودتها للغناء ونشاطها الفني.

ومن المفاجآت الفنية الأخرى التي تستعد النجمة الإماراتية لتقديمها للجمهُور حفل توزيع جوائز أيقونة العالم فِيْ حفل جوائز Big Apple Music Awards لعام 2022 فِيْ نيويورك.

يذكر أن أغنية “فدوى عيونك”، اسم ألبومه الأخير، من كلمات الراحل مساعد الرشيدي، ألحان سهم، توزيع خالد عز ومزجها جاسم محمد. مهندس الصوت محمد عصمت. حققت الأغنية بثًا واسعًا وسجلت أكثر من 57 مليون مشاهدة على قناته على YouTube.

تصدرت أحلام الحديث بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْدما غادرت إسبانيا على متن طائرتها الخاصة برفقة زوجها مبارك الهاجري، حيث نشر الأخير مقطع فِيْديو مضحكًا من داخل الطائرة أثناء حديثها مع زوجته أحلام. وعَنّْ عدد الحقائب التي أعادتها قائلة مشكلتي مع أم فهد الشنت العائدة لديها 91 حقيبة ونحن نسافر مع 21 حقيبة.