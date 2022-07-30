أحلام وشريهان بينهم.. هكذا احتفل النجوم بمناسبة السنة الهجرية الجديدة

احتفل نجوم الفن والمشاهِيْر برأس السنة الهجرية 1444، كَمْا فعل الجمهُور والعديد من الدول حول العالم، وتم نشر الهاشتاغات على وسائل التواصل الاجتماعي احتفاءً بهذه المناسبة.

وكتب الفنان الفلسطيني الشاب محمد عساف “سنة هجرية مباركة لكَمْ جميعاً. وفقكَمْ الله خيراً وسلاماً ورحمة. كل عام وأنتم بخير”.

وعلقت النجمة اللبنانية نجوى كرم بقولها “إن شاء الله العام الهجري الجديد يطوي الصفحة المظلمة التي فاتت .. ويضيء صفحة بيضاء جديدة”.

وقالت الفنانة المصرية مي كساب على تويتر “كل عام كلنا بخير، عام هجري سعيد”.

وكتبت شريهان أيضا بمناسبة رأس السنة الهجرية 1444 أتقدم لبلدي وشعبي وشعب مصر العظيم عامة ولكل مسلمي العالم على وجه الخصوص أطيب وأحر التهاني … أصلي إلَّى الله تعالى سنة مباركة، سنة أمن واستقرار وازدهار لنا جميعاً، كل عام وأنتم جميعاً طيبون.

وثقت النجمة الإماراتية أحلام مقطع فِيْديو لغطاء الكعبة المشرفة على تويتر وعلقت قائلة “بين سنة هجرية تغادر وعام هجري ياتي اللهم امنحنا ما نطلبه منك وأعطينا أجمل الثروات فِيْ. العالم “.

قال الممثل السوري محمد خير الجراح “عام سعيد كل الحب”.

ونشرت النجمة ميساء مغربي مقطع فِيْديو وأرفقته بتعليق كتبت فِيْه “اللهم اجعلنا فِيْ بداية هذا العام لمن ترضون وترضون وتوافقون وتقدمون وتحفظون،” وجعله بداية الخير ونهاية كل شر “.

وهنأت المطربة المصرية أنغام قائلة “عام هجري جديد سعيد لنا جميعاً إن شاء الله”.

وكتب الممثل المصري هاني سلامة “كل عام وحضوركَمْ جيد بمناسبة رأس السنة الهجرية”. فِيْما علق الفنان يوسف الشريف “كل عام وأنتم بخير، رأس السنة الهجرية”.

رأس السنة الهجرية هُو اليوم الذي يتطلع فِيْه المسلمون إلَّى اليوم الأول من شهر محرم، وهُو بداية التقويم الإسلامي.

رأس السنة الهجرية هُو عطلة رسمية فِيْ العديد من البلدان الإسلامية.

كانت بداية اعتماد التاريخ الهجري فِيْ عام 17 م. هـ عَنّْدما تبنى الخليفة عمر بن الخطاب التاريخ من أول محرم فِيْ السنة الأولى لهجرة الرسول، وما ورد فِيْ موضوع تبني عمر للتاريخ أن أبي موسى كتب إلَّى عمر أنه يحضرنا. كتب ليس لها تاريخ، فجمع عصر الناس، ومنهم من قال “يتعلق بالقيامة”، ومنهم “يتعلق بالقيامة”. هجرة.” قال عمر هجرة متباينة بين الحق والباطل. لذلك وافقوا على ذلك.