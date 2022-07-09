أحمال يوم عرفة 327 ميجا وات والخدمة الكهربائية مستقرة كاملة

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن استقرار خدمة الكهرباء في يوم عرفة في جميع مواقع المشاعر المقدسة، وعدم حدوث انقطاع، وحدث زيادات في الأحمال مقارنة بالعام الماضي، وسط إعداد فرق العمليات وطاقمها. مراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة.

المراقبة والمراقبة

وأوضح رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، أن خطة تشغيل الشركة لهذا العام تسير وفق الخطة، وأن الأحمال سجلت في اليوم ( بلغ حجم الإغلاق) في منطقة عرفات 327 ميغاواط، ولا يزال الاهتمام مستمرا، ويقوم المختصون في مركز العمليات والتحكم بالأماكن المقدسة بمراقبة شاشات التنزيل ومشاهدتها.

خدمة عالية المستوى

وأضاف العمري أن الشركة تسعى لتقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية وكفاءة الأداء لراحة الحجاج، مشيراً إلى أن خطة هذا العام وضعت في الاعتبار عدة ركائز ؛ ويشمل الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء خلال هذه الفترة، وتعزيز نظام الطاقة لضمان أعلى مستويات الموثوقية ومعايير السلامة، وتحسين موثوقية شبكة الكهرباء في مناطق مكة المكرمة. – مكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من خلال 46 مشروعاً جديداً في مجالات النقل والتوزيع وتوفير مصادر الإمداد بالطاقة. أحمال أعلى من المتوقع وإمدادات الطاقة الاحتياطية، وفقًا للخطط المعدة مسبقًا.