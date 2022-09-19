أحمد السبكي هكذا أنهِيْت شخصيتي روبي وريهام عبد الغفور فِيْ “رمضان كريم 2”

أكد المنتج المصري أحمد السبكي أن أعماله الدرامية أو السينمائية لا تتوقف عَنّْد أي ممثل مهما كان، مشيرا إلَّى أن الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم” سيبدأ تصويره بعد 10 أيام.

وأضاف السبكي لـ “العرب اليوم” أن النجمتين روبي وريهام عبد الغفور انتهِيْا من أحداث الجزء الأول، ولن تظهر فِيْ الجزء الثاني، بل سير الأحداث سيكون كل منهما. تزوجت وذهبت فِيْ رحلة مع زوجها مؤكدة أنه لا يوجد بديل لهاتين الشخصيتين على الإطلاق .. فِيْ الجزء الثاني.

روبي وريهام عبد الغفور تعتذران

وكانت روبي وريهام عبد الغفور قد اعتذرتا عَنّْ مشاركتهما فِيْ الجزء الثاني من المسرحية، بعد مفاوضات طويلة معهما، وسبب اعتذار روبي هُو وجود طليقها سامح عبد العزيز مديرًا للجزء الثاني.

وأوضح أحمد السبكي أن الممثلين سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر سيحضرون الجزء الثاني من المسلسل، ويتم اختيار باقي أبطال المسرحية.

نجوم الجزء الأول من “رمضان كريم”

فِيْ مسلسل “رمضان كريم” الجزء الأول. المسلسل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

تدور أحداث المسلسل حول روحانية شهر رمضان المبارك، فِيْ سياق درامي اجتماعي، وتتناول المسرحية مشاكل العائلات المصرية البسيطة.

روبي فِيْ مسلسل حضرة العمدة

من ناحية أخرى؛ استعانت الفنانة روبي بدور البطولة فِيْ مسلسل “حضرة العمدة” المقرر عرضه فِيْ رمضان المقبل 2023، والذي تم الإعلان عَنّْه منذ أيام المنتج ريمون مقار، بالإضافة إلَّى حرصها على تصوير فِيْلمها الجديد “. مومياء”. Group ”التي تضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

ونشر محمود عبد العزيز، عبر حسابه على انستجرام، صورة لكواليس عقد الفنانة روبي دور البطولة فِيْ المسلسل، وعلق عليها قائلا “يا ميسرة يا كريم يا رب. خلف كواليس تمثيل الصديق والنجمة روبي لمسلسل حضرة العمدة، لرمضان 2023، من الكاتب الكبير إبراهِيْم عيسى، بالتعاون مع الشركة المتحدة.

“مجموعة ماما” بطولة روبي وغادة عادل وريم مصطفى وبيومي فؤاد ومحمود حافظ، وتأليف غادة عبد العال وإيهاب بلبل، وإخراج عمرو صلاح.