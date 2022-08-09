أحمد السعدني يُحيي الذكرى الثالثة لوفاة طليقته أسوأ يوم فِيْ عمري

أحيا الفنان المصري أحمد السعدني الذكرى الثالثة لوفاة طليقته الراحلة أمل سليمان، معربا عَنّْ حزنه العميق على وفاتها.

ونشر السعدني صورة لزوجته الراحلة يعلق عليها قائلا “3 سنين احاول ان افكر فِيْ هذا اليوم ولا اجيب على سيرتها لانه باختصار اسوأ يوم فِيْ حياتي. الحياة. .

حظيت كلمات أحمد السعدني المؤثرة بتفاعل كبير بين المتابعين، الذين وصفوا الأخير بأنه مثال على الإخلاص والرقي حيث أوفى بوعده للمتوفى وتحمل مسؤولية أبنائه الذين حظوا باهتمام كبير.

وتذكر بعض المتابعين الكلمات المؤثرة التي بكى بها لزوجته السابقة، حيث قال ماتت وسارت وقررت أن تتركني إلَّى الأبد … ظننت أنها ستنتظرني وتتأكد من هذا … من المستحيل أن أحب أي شخص إلا أنا. .

واعتبر متابعون أن أحمد السعدني لا يزال يحب الراحلة، حيث يرفض فكرة العلاقة مرة أخرى، خاصة أنه يصفها بأنها العشيقة الوحيدة فِيْ حياته.

يشار إلَّى أن الممثل أحمد السعدني كشف فِيْ وقت سابق أنه التقى بزوجته السابقة الراحة عام 2003 وتزوجا بعد ذلك بعامين، لكن نشأت بينهما مشاكل بسبب رفضه تحمل أي مسؤولية.

وأضاف “انفصلنا أكثر من مرة، بعد أن أنجبنا طفلنا الأول عبد الله، ثم عدنا معًا وأنجبنا طفلنا الثاني، ياسين، ثم تفاقمت المشاكل حتى افترقنا طرقًا بشكل دائم”.

وأشار السعدني إلَّى أنه واثق من أنهما سيعودان لبعض الوقت بعد أن بلغ سن الرشد الفعلي لكن ذلك لم يحدث بسبب رحيله المفاجئ.

من جهته، كشف أحمد السعدني أن مسلسل “الكبريت الأحمر” كان سبب إيمانه بالسحر، خاصة أن هناك مواقف كثيرة حدثت أثناء التصوير ولم يجد لها أي تفسير.

وقال السعدني إنه أثناء التصوير كان هناك مشهد كلمات مكتوبة على حائط الحمام بالدم، وبعد تصوير المشهد حاول المخرجون تنظيف هذه الكلمات لكن لم يتم محوها بالكامل مما اضطرهم لهدم الزخرفة. ولكن من قبيل المصادفة أن الشخصين اللذين حاولا محو الكلمات المكتوبة على الحائط تعرضا لحوادث غريبة سقط أحدهما على الدرج والآخر تعرض لحادث مروري.