أحمد السقا يخوض أولى تجاربه فِيْ دراما المنصات الرقمية بـ”وزن ريشة”

حقق الفنان المصري أحمد السقا تجربته الأولى فِيْ دراما المنصات الرقمية، بمسلسله الجديد “وزن الريشة”، المؤلف من 8 حلقات، تأليف محمد هشام عبيح وإخراج مريم أحمدي.

بدأ السقا التحضير للمسلسل المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، حيث سيعقد مبدعو الأعمال جلسات عمل مكثفة للتعرف على التفاصيل الأولية للعمل واختيار الفنانين الذين سيشاركون فِيْ البطولة.

وبحسب تقارير محلية، فإن تصوير المسلسل سيبدأ خلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، وذلك بسبب صخب وصخب أحمد السقا مع تصوير آخر كواليس فِيْلم “السراب” الذي يعتبر واحداً. من أكبر. فى السنوات الاخيرة.

فِيْلم “السرب” يدور حول الغارة الجوية التي نفذها الجيش المصري فِيْ ليبيا ضد داعش، تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، منى زكي، دياب، كريم فهمي ومصطفى فهمي.

كَمْا يشارك فِيْ الفِيْلم آسر ياسين، شريف منير، محمود عبد المغني، محمد ممدوح، أحمد حاتم، إسلام جمال، إلَّى جانب عدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

عرض أحمد السقا مؤخرا فِيْ دور العرض فِيْلم “العَنّْكبوت” بطولة منى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفِيْ وأحمد فؤاد سليم والراحل زكي فطين عبد الوهاب وأكرم -. الشرقاوي ومحمود غريب.

وفِيْلم “العَنّْكبوت” إخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، ويعتبر آخر عمل يظهر فِيْه الفنان زكي فطين عبد الوهاب الذي توفِيْ يوم 20 مارس بسبب إصابته بسرطان الرئة.

تدور أحداث الفِيْلم فِيْ إطار عمل ممزوج بالعاطفة، حول مهرب مخدرات خطير، ينجح فِيْ تصنيع مواد مخدرة جديدة، وبيعها، ويدخل فِيْ مشاكل ومطاردات متعددة من قبل الشرطة.

وفِيْ رمضان الماضي، شارك السقا فِيْ مسلسل “ذرية الغرباء” مع النجم أمير كرارة، وفِيْ الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” الذي حمل عَنّْوان “القرار” تأليف هاني سرحان، وإخراج. بواسطة Peter Mimi، من إنتاج شركة Synergy.

كَمْا شارك فِيْ بطولة العمل. كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هِيْدي كرم، سمر مرسي، نور محمود، خالد زكي، أمير المصري، محمود البزاوي، و اخرين.