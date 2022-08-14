أحمد الصالح يحتفل بعيد ميلاد شهد برمدا.. ويستذكر أول لقاء بينهما

احتفل لاعب كرة القدم السوري، أحمد الصالح، بعيد ميلاد زوجته الفنانة شهد برمادا، بكلمات مليئة بالحب، مستذكرًا اللقاء الأول الذي جرى بين الاثنين، حيث وصفها بـ “أحلى امرأة فِيْ العالم”. العالم “. العالم “، متمنياً له السعادة الدائمة.

ونشر الصالح، عبر حسابه على انستجرام، صورة لزوجته شهد، ظهر فِيْها وهُو يقبل يدها، وكانا فِيْ غاية السعادة، وأرفق الصورة بتعليق، يؤكد فِيْه أن الصورة تنتمي إلَّى الأولى. اللقاء الذي جرى بينهما وهُو يمسك بيدها ويعترف بحبه.

وكتب لاعب كرة القدم السوري اردت تنزيل الصورة بهذه الطريقة المناسبة لانها الصورة الاولى ونحن معا .. اللقاء الاول .. اول مرة امسك بيدك وأول مرة أقول أحبك .. انظر إليك فِيْ عينيك، وبما أنه عيد ميلادك الأول ونحن معًا، أريد أن يكون كل شيء لهذا اليوم للمرة الأولى “.

كَمْا تمنى أن يكون كل يوم فِيْ حياتهم مثل هذا اليوم مليئًا بالحب والاهتمام والمشاعر المزدوجة كَمْا قال، وأنه سيحبها أكثر كل يوم، وأن تنمو علاقتهما وتصبح أقوى.

وأضاف “ستخبرني كل عام وأنت بألف خير يا حبيبتي كل عام وأنت تضيء حياتي، كل عام أنت أجمل وأغلى امرأة فِيْ العالم، كل عام وأنت اجمل امرأه فِيْ العالم. العالم “، متمنيا لها عمرا طويلا وسعادة دائمة، وان تحقق النجاح فِيْ مجالها الفني لأنها ترفع رأسها معها، واصفة إياها بـ” الفنانة العظيمة، ست من أهل بيتها “. وأم أطفالها “.

وتدفقت التعليقات من المعجبين، متمنياً للفنانة شهد عمراً مديداً، معربين عَنّْ إعجابهم بهذا الثنائي “ماذا تحبون معاً وما تعَنّْيه قصتكَمْ لي حفظكَمْ الله لبعضكَمْ البعض”.

كَمْا شاركت الفنانة شهد برمادا، عبر وظيفة الأستوري على إنستجرام، مقطع فِيْديو وثقت فِيْه حماس زوجها أحمد الصالح لإهدائها هدية بمناسبة عيد ميلادها، كَمْا فِيْ بالفِيْديو ظهر قلب أحمر كبير مصحوب بعبارة “بحبك” كل عيد وأنت أول من دعَنّْي أرحب بعامي الجديد وأنا أضحك الله يحفظك فوق رأسي حبيبي. كثير.

يشار إلَّى أن الفنانة شهد برمادا كانت قد احتفلت بزفافها مطلع فبراير 2022 على أحمد الصالح فِيْ العاصمة دمشق، بحضور مختلف الفنانين والمشاهِيْر والأقارب.

وظهرت برمادا بفستانين مختلفِيْن من فساتين الزفاف، تسريحة شعر فضفاضة ومجوهرات دقيقة، وغنت فِيْ الحفل وحظيت بتصفِيْق حار من الضيوف الذين لفتوا الأنظار إلَّى حضورها الذي وصفوه بـ “البساطة والرقة”.

وأحيا الحفل الفنانان عبود برمادا شقيق الفنانة شهد برمادا والنجم السوري ناصيف زيتون الذي قدم مجموعة من أغانيه فِيْ الحفل.