أحمد الطيب يستفز الأهلي بعد هزيمته من بيراميدز ويتغنى بالزمالك

استفز المعلق الرياضي أحمد الطيب فريق الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز، في الجولة 25 من الدوري المصري، غناء الزمالك.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في مباراة الفريقين عصر أمس، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة 25 من الدوري المصري.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “مدرب جونياس مع بيراميدز تجاوز الأهلي لأنه يعرف أهم نقاط الضعف”.

وأضاف “نقاط ضعف الأهلي كفريق فردي وجماعي، وهو تنفيذ ضغط عالي على الأهلي باستمرار وبالتالي عدم براعة لاعبيهم في البناء والاستحواذ، ومن ثم إيجاد الفرص. الجول”.

وتابع “مدرب بيراميدز يدرك ضعف قدرات لاعبي الأهلي الفردي على اللعب تحت الضغط، وهي عملية تتعلق بقدرات اللاعبين، وهي ضعيفة للغاية بالنسبة لهم لأنهم يلعبون لناد بالحجم”. من الأهلي. الأحمر.

وتابع “هذا ما حدث مع كل فريق تجرأ على مهاجمة الأهلي، وأبقىهم في نصف ملعبهم، فيما جلس سواريس على دكة البدلاء بجوار سيد عبد الحفيظ، من الدقيقة 87، مستسلمًا للخسارة. . “

وتابع “صحيح أن سواريس لا يعرف طبيعة وخصائص الأهلي بعد التسعينيات ويأسهم وجلوسهم وتركهم أمام اللاعبين في أهم اللحظات وأصعبها من المباراة”. ، مؤشر سيء “.

وأضاف “هذا يعني أن المدرب لم يطلعه على أهلي بعد التسعينيات مما يعني استسلامه للخسارة، ثم استسلم اللاعبون ولم يصلوا أبدًا إلى مرمى بيراميدز”.

وتابع “برافو بيراميديس ومدربه الأهلي يحتاج إلى غربال وتوظيف فريق كامل، وليس مجرد لاعبين يستحقون هيبتهم، الذين فقدوا وأصبحوا مكانًا آخر”.

وختم “أما الزمالك، فالحديث عن ذلك يحتاج صفاء زان وروكان بال، للاستمتاع بما يقدمه البرتغالي فيريرا واللاعبون”.