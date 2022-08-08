أحمد الطيب يشيد بجماهير الأهلي لهذا السبب..تفاصيل مثيرة

المعلق الرياضي احمد الطيب

أشاد المعلق الشهير لقنوات الكاس القطرية أحمد الطيب بجماهير الأهلي حيث غنوا لنجم ريد كاسل السابق خالد بيبو خلال مباراة فريق القاهرة أمام الاتحاد من الإسكندرية في الدوري المصري الممتاز.

حقق الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي فوزا كبيرا على نظيره نادي الاتحاد بالإسكندرية بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العام.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تأثرت كثيرا بوعي وحماس جماهير الأهلي للتشجيع على بيبو. خلال مباراة الاتحاد، تصفيق جماعي. (أشرب، أشرب، أشرب، أشرب، أشرب، أشرب، أشرب، أشرب، أشرب.

وأضاف “هذا تقدير كبير لما قام به خالد بيبو (ابن السويس) ونجم الأهلي السابق – بيبو ببراعة في قيادة قطاع الشباب ومعه فريق عمل يستحق كل التقدير، وهذا ما أكده شريف. عبد الفاضل مع سيف زاهر.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة.