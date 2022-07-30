أحمد الطيب ينتقد اختيار حكم يوناني لمباراة الزمالك وبيراميدز

انتقد المعلق الرياضي أحمد الطيب، المعروف بانتمائه للزمالك، اختيار الحكم اليوناني لإدارة المباراة المقبلة بين الزمالك وبيراميدز في الدوري.

صافرة يونانية لمباراة الزمالك وبيراميدز

اختار اتحاد الكرة فريقًا من الحكام اليونانيين لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، مكونًا من

سيديروبولوس أناستاسيوس، حكم، بوليكنوريس كوستاراس، حكم مساعد، ديميترياديس لازاروس، حكم مساعد، أرسطو ديامانتوبولوس، الحكم الرابع، إيفانجيلو أنجيلوس، حكم فيديو، مانوس إيفانجيلوس، حكم مساعد، فيديو.

الطيب ينتقد حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك معلقا على اختيار حكم يوناني للمباراة المقبلة بعد أن أصبحت مباراة الموسم (الزمالك وبيراميدز) كنت أتمنى اختيار حكم من دولة واحدة. من أطراف المباراة غير منتسبين سواء كان لاعبًا أو مدربًا “.

وأضاف “مثلا مدرب الزمالك برتغالي ومدرب بيراميدز برتغالي ومدرب بيراميدز يوناني طالما نستطيع السيطرة عليه”. ومخاطبة الدولة التي نراها محايدة تماما “.

وتابع “هذا يتناقض مع المباريات التي تعين فيها الاتحادات القارية حكامها بغض النظر عن جنسية من يلعب أو يتدرب”.

وتابع “مدرب بيراميدز يوناني وسيحضره حكم من اليونان !!!! هل هي فرصة للنميمة، أليس كذلك، أم ماذا

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الاثنين المقبل في الجولة 28 من الدوري العام.

تنطلق فعاليات مباراة الزمالك وبيراميدز الساعة 900 مساء على استاد القاهرة.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 27 مباراة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني أيضًا برصيد 59 نقطة من 27 مباراة.