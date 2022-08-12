أحمد العوضي يتحدى طارق العريان ونيكول سعفان.. والثنائي يستجيبان له

أراد الفنان المصري أحمد العوضي دعم صديقه المخرج طارق العريان وصديقته السورية نيكول سعفان بإطلاق موقع إلكتروني متخصص فِيْ الغذاء والتغذية فِيْ مصر بعَنّْوان “فود توداي”.

وتحدى العوضي الثنائي بتخصيصه له وجبة طعام بعد التمرين، غنية بالبروتينات والكربوهِيْدرات.

وثّق الفنان المصري مقطع فِيْديو قصيرًا على صفحته الرسمية على إنستجرام وعلق قائلاً “سمعت طارق العريان ونيكول سعفان يعملان على موقع إلكتروني جديد يسمى Food Today، يقولون أن الموقع يصنع وصفات جديدة ومختلفة عَنّْ القائمة الموجودة. “.

وأضاف العوضي “أتحداك أن تكون الجرافة تريد أكل طعام بعد التمرين، لكنه يحتوي على كربوهِيْدرات وبروتين وهُو مختلف عَنّْ الطعام الذي اعتاد المرء على تناوله”.

وفور انطلاق التحدي قام الثنائي طارق العريان وزوجته نيكول سعفان بالرد على تحدي أحمد العوضي، حيث قام الأخير بنشر فِيْديو عبر خاصية “القِصَّة” على “إنستجرام” قائلين “اليوم جابولي يأكل. كرة لحم شامية “.

ويتعاون أحمد العوضي مع المخرج طارق العريان فِيْ فِيْلمه الجديد “البلدوزر” المقرر تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة وسيعرض العام المقبل 2023.

يقوم المخرج طارق العريان حاليا بالتفاوض مع الممثل الدولي روبرت دي نيرو للمشاركة فِيْ فِيْلم “البلدوزر”، ليظهر كضيف شرف فِيْ دور المدرب الشخصي للبطل أحمد العوضي، خاصة وأن أغلب الفنانين أحداث الفِيْلم تجري فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أحمد العوضي فِيْ تصريحات صحفِيْة إن الحديث مع روبرت دي نيرو لا يزال فِيْ مرحلة التفاوض ولم يتم تعيينه بشكل رسمي.

وفِيْ الوقت نفسه أعلن أحمد العوضي عَنّْ بدء استعداداته وتدريباته البدنية استعدادًا لفِيْلم “البلدوزر” موضحًا فِيْ تصريحات صحفِيْة “أول فِيْلم مصري وعربي عَنّْ فنون القتال المختلطة. توقعوا فِيْلمًا ضخمًا ضخمًا إن شاء الله”. . “من خلال قِصَّة وإخراج طارق العريان سينرجي فِيْلمز الإنتاج الرئيسي.

جاء تحدي العوضي للثنائي طارق العريان ونيكول سعفان، بعد إعلان الشراكة الرسمية بينهما وظهُورهما معًا فِيْ عدة حفلات مؤخرًا، والاحتفال بعيد ميلاده، مستخدمين كلمات أغنية من أغنية عمرو دياب، قائلًا أنت بخير … أنت محظوظ “.