أحمد بدير أفضل محمد رمضان كَمْمثل فقط.. وعَنّْدي خلافات مع نفسي

أكد الممثل المصري أحمد بدير، أنه بصحة جيدة ولم يعد يتأثر بانتشار شائعة وفاته، وعلق قائلاً “أضحك من قراءة هذه الشائعات، والعمر بيد الله وحده، ولا أحد يستطيع أن يقصر. حياة الشخص.

وخلال لقاء حصري مع العرب اليوم وصف بدير من روجوا لشائعات عَنّْ وفاته بأنهم “أناس فارغون هدفهم العمل باهتمام والله يغفر لهم”.

وأشار إلَّى تجسيده لدور والد الممثل حسن الرداد فِيْ فِيْلم “At Gunpoint”، حيث كشف أنه يسلط الضوء على حالة إنسانية، حيث يتعرض ابنه لحادث سير. ونتيجة لذلك يفقد ذاكرته مما يجعله يحاول مساعدته على تجاوز هذه الأزمة فِيْ إطار من التشويق لا يخلو من الغموض. .

وأضاف “إن تمثيل أحمد عز وكريم عبد العزيز ويحيى الفخراني، بالإضافة إلَّى مجموعة من الممثلين الذين مثلوا فِيْ الأدوار العديدة التي قاموا بها، تثير استفزازي”.

وأشار أحمد بدير إلَّى أنه يفضل الفنان محمد رمضان وليس الفنان، معتبرا أن كل شخص يجب أن يختار اللحظة المناسبة للتحدث والصمت، وكذلك تحديد طبيعة علاقته الجيدة مع الناس.

فِيْ غضون ذلك، أعرب الممثل أحمد بدير عَنّْ سعادته بتكريمه من قبل مهرجان السينما والتلفزيون اللبناني، مشيدا بصمود اللبنانيين فِيْ مواجهة الأزمات التي يمر بها بلدهم، متمنيا تحقيق كل ما يطمح إليه.

خلال الحفل الذي نظمه مهرجان السينما والتلفزيون، تم تكريم العديد من النجوم اللبنانيين والعرب، ومنهم أحمد بدير، شيرين، أيمن زيدان، رنا شميس، جيني إسبر، نادر العطاط، روزي الخولي، الإعلامية اللبنانية داليا. كريم والصحافِيْ اللبناني تمام بلايق.