أحمد حجازي في تشكيل الموسم بالدوري السعودي

أعلنت شبكة Opta العالمية المتخصصة في إحصاءات اللاعبين حول العالم، عن التشكيل المثالي للدوري السعودي لموسم 2022/2022.

التشكيل المثالي للدوري السعودي حضره النجم المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة ومنتخب مصر.

تضمن التشكيل المثالي للدوري السعودي

حارس المرمى فلاديمير ستويكوفيتش (الفيحاء)

خطوط الدفاع متعب الحربي (الشباب)، أحمد حجازي (اتحاد جدة)، سامي الخيبري (الفيحاء)، مهند الشنقيطي (اتحاد جدة).

في الوسط سالم الدوسري (الهلال)، نعيم السليطي (الاتفاق)، كريستيان كويفا (الفاتح).

مهاجمون رومارينهو (اتحاد جدة) أوديون إيغالو (الهلال) أندرسون تاليسكا (النصر)

فاز فريق الهلال الأول لكرة القدم بلقب الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2022-2022، بعد فوزه على نظيره الفيصلي، بهدفين مقابل هدف، في اليوم الأخير من المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 67 نقطة ليحتل المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما رفع الاتحاد جدة رصيده إلى 65 نقطة ليحتل المركز الثاني.

وهبط الفريق الكروي الأول لنادي الفيصلي إلى الدرجة الأولى بعدما تجمد رصيده برصيد 33 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر.