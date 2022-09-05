أحمد حلمي يطلق مبادرة “الشباب والمناخ” والمتابعون يعلقون

أعلن الفنان المصري أحمد حلمي، إطلاق مبادرة فريدة بعَنّْوان “الشباب والمناخ”، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأ حلمي من أهمية وحجم مشكلة تغير المناخ، عَنّْد إطلاق هذه المبادرة، لمحاولة تغيير الوضع الراهن وعلاج حدوث الكوارث.

وأكد حلمي إيمانه الكبير بأهمية مشاركة الشباب فِيْ حل المشكلات وإدارة المخاطر، ولهذا شارك بجدية وفاعلية فِيْ إطلاق هذه المبادرة.

وصرح فِيْ رسالته “لأنها مبادرة لجعل المناخ قضية لنا جميعًا، وهِيْ تمنح الأطفال والشباب الفرصة لاقتراح الحلول التي يمكن أن تغير شكل العالم الآن وغدًا. “

وشكرت الفنانة المصرية جميع المسؤولين عَنّْ المبادرة، وعلقت قائلة “شكراً للقائمين على المبادرة وزارة الشباب والرياضة، وزارة البيئة، منظمات الأمم المتحدة اليونيسف، صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأغذية والزراعة، و الهِيْئات الداعمة للقافلة الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية “.

وأرفق حلمي منشوره ببعض صور له من المؤتمر الصحفِيْ الخاص لإطلاق المبادرة الجديدة.

امتلأ منشور الفنان بالتفاعلات والتعليقات، مما شجعه على اتخاذ هذه الخطوة بإطلاق حملة يمكن أن تسهم فِيْ تقديم حلول شبابية مهمة لظاهرة التغير المناخي، فِيْما انتقد البعض وجود هذه الحملات، لافتقارها إلَّى الجدية. والكفاءة على أرض الواقع، بحسب تعليقات البعض، فضلاً عَنّْ افتقارها للأمل، فِيْ تقديم الحلول المتوافقة مع مناخ مصر وبيئتها فِيْ مواجهة كثافة سكانية ضخمة.

تفاعل عدد من الفنانين مع إصدار حلمي، مثل الفنانة رحمة خالد، ووصفة حلمي، سفِيْرة الشباب، وكذلك زوجته الفنانة المصرية منى زكي، وآيتن عامر، والفنانة التونسية هند صبري، والفنانة السورية جمانة مراد. ، والمطربة كارمن سليمان ملك أحمد زاهر.

وكان حلمي قد تصدّر مؤخرًا “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركة مقطع فِيْديو عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، لرقِصَّة عفوية جمعت بين الفنان المصري عمرو دياب والفنان عمرو يوسف على إيقاع أغنيته الجديدة. “الموفِيْمينتو”، وعلقت الفنانة على مقطع الفِيْديو بجملة “كانت أحلى صحبة وأحلى رقص وأحلى حركة مع الهضبة ملك والد كل الحركات”.