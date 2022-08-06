أحمد حلمي يعلن التحضير لجزء ثانٍ من فِيْلم “كده رضا”

كشف الممثل المصري أحمد حلمي عَنّْ بداية كتابة الجزء الثاني من فِيْلمه “كده رضا”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فِيْ جزئه الأول الذي صدر عام 2007.

نشر أحمد حلمي مقطع فِيْديو على حسابه الشخصي على Instagram، يوثق فِيْه مباراته الكروية مع نجله، إلَّى أحد متابعيه وعلق “حلمي لا يفكر فِيْ القيام بجزء ثان من هذا رضا”، ليرد بالقول “سيحدث. سألني الكثير من الناس وحصلوا على رغباتهم. بالتأكيد، تتم كتابة الفِيْلم الآن.”

وأكد الممثل المصري أنه اتخذ قرار الجزء الثاني من العمل، بناءً على طلب الجماهِيْر التي استمرت فِيْ المطالبة بإتمام هذه القِصَّة التي شاركت فِيْ بطولتها مع منة شلبي وخالد الصاوي ولطفِيْ. لبيب. .

وتفاعل المعجبون مع هذا الخبر وعبروا عَنّْ سعادتهم بالقرار، وعلقوا “اشتياقنا للجزء الثاني يجب أن يكون مصدر الدخل خلال عرضه”.

وأكد آخرون أن حلمي استطاع تجسيد 3 شخصيات مختلفة عَنّْ بعضها البعض، معتبرين أن رضا يسلط الضوء على المشاكل التي يواجهها الكثير من الشباب فِيْ مجتمعَنّْا العربي.

وتساءلوا عما إذا كانت منة شلبي ستحضر فِيْ الجزء الثاني، خاصة بعد اكتشاف محاولتها استغلال الثلاثة الذين يلعب دورهم أحمد حلمي.

فِيْما رشحت الفنانة ياسمين عبد العزيز أو مي عز الدين عَنّْ دور البطولة، حيث ستضيفان نكهة مميزة للعمل.

تردد أن أحداث فِيْلم “كده رضا” تدور حول قِصَّة ثلاثة توائم أنجبت والدتهم وتوفِيْت وتركتهم مع والد النصاب القانوني. من أجل تغطية جميع نفقات دراسته، قرر إظهارها كواحد فقط. وقام شخص بإخراج الأوراق الرسمية عَنّْهم جميعًا باسم شخص واحد “رضا”، وفِيْ كل يوم يغادر شخص المنزل، اثنان منهم يهِيْنان المحتال.

فِيْ غضون ذلك، تعرض أحمد حلمي لانتقادات بسبب فِيْلمه الأخير “وان تاني” حيث اتهم بالترويج للمثلية الجنسية والشذوذ الجنسي، مما دفع محاميًا إلَّى رفع شكوى إلَّى النيابة المصرية ضده، للمطالبة بمنعه. تقديم المسؤول إلَّى المحاكَمْة الجنائية.