أحمد خالد صالح يحتفل بعيد ميلاد زوجته هنادي مهنا بحضور أصدقائهما

احتفل الممثل المصري أحمد خالد صالح بعيد ميلاد زوجته الفنانة هنادي مهنا الرابع والعشرين، والذي يصادف يوم الخميس 28 يوليو الجاري، ولدت فِيْ مثل هذا اليوم عام 1998.

نشرت مهنا مزاج احتفال زوجها البسيط بعيد ميلاده مع أصدقائه فِيْ مكان عام عبر حسابها الخاص على Instagram، وتميز الضيوف بأداء الأغنية لهذه المناسبة السعيدة عيد ميلاد سعيد لك.

ظهرت هنادي جالسة أمام قطعة كعكة عليها ثلاث شموع، فِيْما ظهر أحمد خالد صالح وهُو يحتضنها أثناء أداء أغنية الكريسماس، وبعد الانتهاء أطفأ الفنان الشاب الشموع.

كَمْا هنأت الفنانة آيتن عامر زميلتها هنادي مهنا. ونشر صورة لهما معا فِيْ مشاهد من مسلسل “مكتوب عليا” وعلق عليها “عيد ميلاد سعيد”.

تصدر اسم الفنانة المصرية حديث الجمهُور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدموا لها التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، متمنين لها أن تواصل مسيرتها الفنية بنجاح، كَمْا أشادت بالعلاقة مع زوجها الذي كان متحمسًا لها. حوله. للاحتفال بعيد ميلاده.

استطاعت هنادي مهنا فِيْ فترة وجيزة أن تصبح ممثلة جذبت انتباه المنتجين والمخرجين لما تمتلكه من موهبة، كَمْا تمكنت من بناء قاعدة جماهِيْرية لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. من خلال حسابه على Instagram وحده، لديه خمسة ملايين ونصف المليون متابع، يشارك معهم أنشطته الفنية ومظهره، ويوثق بيئة سفره وأمور أخرى فِيْ حياته.

والد هنادي هُو الملحن هاني مهنا، ووالدتها فرنسية، درست إدارة الأعمال فِيْ برشلونة بإسبانيا. كَمْا قدم مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء فِيْ دورته الحادية عشرة عام 2014.

كان أول عمل فني لهادي هُو مسلسل “فرحة الشيطان C2” الذي عُرض فِيْ مارس 2022. ويعتبر موسم رمضان 2022 مهمًا فِيْ حياتها حيث شاركت فِيْ ثلاثة أعمال “زلزال وبركة وقصتي”.

قدمت هنادي مهنا فِيْ رمضان 2022 أحد أهم أدوارها وهُو دور “سارة” فِيْ مسلسل “خيانة عهد” أمام النجمة يسرا، وهُو المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا، بالإضافة إلَّى دورها فِيْ المسلسل “. فتوى ”أمام النجم ياسر جلال.

كَمْا قدم عمل سينمائي – فِيْلم “بنات ثانوية” الذي عُرض عام 2022.