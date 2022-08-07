أحمد رافع جهزت كفني وقبري بجانب ابني محمد.. ويبكي أثناء حديثه عَنّْه

أكد الفنان أحمد رافع أن هناك حربًا فنية ضده، وعَنّْد الإجابة على سؤال حول استفزازه للجدل من خلال تصريحاته، طالب بتوجيه السؤال للأشخاص الذين يشنون الحرب عليه وعلى نجله نور للاحتفاظ بهم. بعيدا عَنّْ العمل.

وأوضح رفِيْع أنه شخص مسالم لا يؤذي أحدا ولا يؤذي أحدا، وأنه قدم خلال رحلته الدعم والمساعدة لجميع الفنانين الذين تعامل معهم وفتح لهم الباب مجانا. لكنهم لم يقدروه رغم أنه يحترمهم ويريد أن يراهم جيدًا. .

وأشار إلَّى أنه مع كل الجحود التي مر بها، لم يشعر أبدًا بأي ندم على دخول مجتمع الفن، وإذا كان لديه فتاة، فلن يمنعه ذلك من العمل فِيْ التمثيل إذا أرادت ذلك.

وأشار إلَّى أن أجمل ذكرى فِيْ حياته كانت ولادة حفِيْديه محمد رافع وميرا، وأهم ما تغير بداخله الآن أنه أصبح متسامحًا ولطيفًا مع الناس من حوله أيضًا.

وأشار فِيْ الختام إلَّى أنه لو لم يكن فنانًا لاستمر فِيْ مجال عروض الأزياء، وكان ليكون مستشارًا فِيْه. معتبرين أن هذه المهنة انتهت فِيْ سوريا ولبنان لأسباب عديدة.

لم يكف الفنان أحمد رافع دموعه وهُو يتحدث عَنّْ ابنه محمد الذي قُتل منذ سنوات، مشيرًا إلَّى أن الحياة باتت صعبة بفقدانه.