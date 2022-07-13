أحمد رافع عَنّْ إطلالته كل يوم عَنّْدي ربيع.. وأتمنى ثنائية مع سلاف فواخرجي

أكد الفنان السوري أحمد رافع أنه يحب الألوان الزاهِيْة التي تذكره بموسم الربيع الذي يحبه كثيرًا، لأنه موسم الألوان والروحانية العالية والحب والتسامح الذي نفتقده اليوم، بحسب قوله.

وأضاف رافح، خلال حديث لـ “العرب اليوم”، أن فشل مسلسل “جوقة عزيزة” لا يقع على عاتق المخرج تامر إسحاق الذي يحمل بصمة جميع الأعمال التي أخرجها، واصفا إياه بأنه مخرج. وشخص – مريح فِيْ التعامل مع الفنانين.

وأوضح أن المنتجة “لينيا دورادا” التي استفادت من ميزانية كبيرة للعمل، لا تستحق هذا الفشل، لكنها عزت سبب عدم نجاح النص الدرامي، بالإضافة إلَّى انتقادها لتفسيرها. بعض الفنانين.

وعَنّْ أعماله القادمة، كشف عَنّْ مشاركته فِيْ فِيْلم “روز كازي” للمخرج وائل رمضان، حيث يقوم بدور والد الفنانة فِيْ الفِيْلم، وعبر عَنّْ حبه للفنانة سلاف فواخرجي، واحترامها لها. لعائلته، ويأمل أن تكون شريكته فِيْ إحدى المسرحيات.

وأشار فِيْ الختام إلَّى أن الدراما السورية تجاوزت محنتها هذا العام بفضل وجود مخرجين متميزين مثل رشا شربتجي التي برزت فِيْ مسلسل “قصر أدهم” من حيث الإخراج واختيار الشخصيات، ويمكنها أن تدعى امرأة حديدية.

بالإضافة إلَّى ما قدمه المخرج سيف السبيعي فِيْ مسلسل “إعدام معلق” الذي اعتبره أكثر من رائع.