أحمد رافع يهاجم أيمن رضا كنت بدي قوصوا.. و”البوط” السّوري تاج فوق راسي

شن الفنان أحمد رافع هجومًا على الفنان السوري أيمن رضا، فِيْ سياق خلاف قديم يعود إلَّى عام 1997، خلف كواليس تصوير مسلسل “هُوا بحري” بطولة أيمن زيدان والنجم المعتزل نورمان أسعد.

وكشف رفح أن خلافه مع أيمن رضا، عقب استبعاده من المسلسل السوري “الكندوش”، ليس بجديد، بل يرجع إلَّى خلاف كبير وقع وراء كواليس “هُو بحري”، بعد أن طرحه الأخير فِيْ. البحر مزحة.

قال أحمد رافح فِيْ برنامج شو فِيْ ما فِيْ مازح معي بقسوة، أردت أن أقطعه … لا أسمح لأحد أن يسخر مني، هُو لا يمزح معي، مما أنا عليه. نرى أنه أب صغير. ارميني فِيْ البحر “.

وخاطب الفنان بكلماته أيمن رضا “يجب أن ينزل عَنّْ جواده خير إله، لذا أريد أن ألقي به من الطابق العاشر، يبقى شيء”.

ووصف أحمد رافح تصريحات أيمن رضا عَنّْ السبب الحقيقي وراء استبعاده من مسلسل “كندوش” بـ “الكاذبة”، مؤكدا أن هذا هُو السبب الحقيقي وراء عدم مشاركته فِيْ مشروع الدراما، قائلا “كل ما قاله كلام أكاذيب. وجاءت الرسالة لي قال لي أيمن رضا “أنت وابنك لا تحبكان .. طيب أن تفتحوا عينيك. انا والد الشهِيْد. أحضرت شاباً يبلغ من العمر 32 عاماً إلَّى وطنه من أنت

وتعليقا على موقف أحمد رافع ضد أيمن رضا بعد خلافهما الكبير على مسلسل “جوقة عزيزة” قال “تقابلنا ولكني لم أحييه، لأنني لا أحبه، وحدث عداوة بيني وبين أحد. وهُو من لا شيء .. يريد أن يعمل مثل الأستاذ أيمن زيدان عَنّْدما استلم مديرًا من الشركة، لكن السيد أيمن كان يساعد إخوانه بشكل صحيح “.

وأشار الفنان أحمد رفِيْع فِيْ تصريحاته لوسائل الإعلام، إلَّى أنه رغم أصوله الفلسطينية، فإن ارتباطه الكامل بوطنه هُو سوريا، قائلاً “ثعالب الماء السوري تاج على رأسي، لأن سوريا عانقتني، وسوريا رفعتني وعلمتني”. أطفال، هذا البلد ليس لبشار الأسد، إنه رمز هذا البلد ولي. أحترمه هُو الذي اشترى البلد، والبلد وطن لكل الناس، أريد أن أحترمه رغماً عَنّْي. سواء أحببت ذلك أم لا.