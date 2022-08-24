تحدث المطرب وكاتب الاغاني المصري أحمد زعيم، عَنّْ حضوره فِيْ افتتاح مطعم الفنانة رنا سماحة والملحن سامر أبو طالب.

قال أحمد زعيم خلال لقائه بـ “العرب اليوم” إن رنا سماحة وسامر أبو طالب هما أخوتي، وليسوا مجرد أصدقاء، وإنه دائمًا سعيد بكل ما يقدمونه فِيْ حياته العملية.

وأضاف أحمد زعيم أنه سعيد بنجاح أغنية “وزير السعادة” التي قدمها على الهضبة عمرو دياب والتي لاقت صدى واسعا فِيْ مصر والعالم العربي.

واصل أحمد زعيم حديثه، ولا يزال يواصل عمله فِيْ تأليف الأغاني ويستعد لإصدار دويتو جديد فِيْ غضون أيام قليلة مع الفنان أحمد سعد، وتم تصوير المقطع فِيْ أكثر من دولة بينها أبو ظبي ومصر.

وأضاف أحمد زعيم فِيْ حديثه “عمرو دياب كان أكبر حلم بالنسبة لي قمت بتلوينه له”.

واختتم أحمد زعيم حديثه على الجمهُور بمقارنته بالفنان فضل شاكر “فضل شاكر مدرسة كبيرة جدًا، وعَنّْدما يقول أحدهم إنني شبه مبسّط، لكني أحب أن يسمع الناس صوتي يقولون هذا هُو بصوت احمد زعيم “.

أحمد هُو مغني وكاتب أغاني مصري من مواليد دمنهُور بمحافظة البحيرة، تميز منذ طفولته بصوته الجيد.