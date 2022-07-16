كشف الفنان والملحن المصري أحمد زعيم، عَنّْ استعداده لأكثر من عمل فني فِيْ الفترة المقبلة مع العديد من النجوم والنجوم، بعد نجاح تعاونه الأول مع النجم عمرو دياب فِيْ أغنية “وزير السعادة” التي تصدرت. قائمة المطلوبين خلال اليومين الماضيين، والتي كانت من بين ثلاث أغنيات تم إصدارها من خلال “ميجا ميكس” الجديد.

وقال الزعيم فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم” إنه يؤلف أيضًا العديد من الأغاني لنجوم الموسيقى، ويغني أيضًا لأنه مطرب، مضيفًا أنه غالبًا ما كان يقدم العديد من الأغاني التي يريد غنائها بصوته لمطربين آخرين، مشيرًا إلَّى أنه كانت أغنية “كل الأعذار كالسحلية” للفنان المصري هِيْثم شاكر من أجله.

وأوضح أحمد زعيم أنه لحن تلك الأغنية وكان يريد أن يغنيها ولكن لما سمعها هِيْثم شاكر أحبها وطلب منه غنائها وهُو ما فعلها ثم توقف الأمر لفترة وقرر غنائها لكن هِيْثم تراجع عَنّْها وتراجع عَنّْها. رجع للحديث معه عَنّْ الأمر وغناها.

وأشار إلَّى أن هذا الموقف تكرر كثيرًا، من بينها أغنية أراد أن يغنيها قبل أن يضيفها رامي جمال لألبومه الجديد الذي سيصدر قريبًا.

وأشار أحمد زعيم إلَّى أنه يتعاون مع النجمة اللبنانية نوال الزغبي، على أغنية جديدة بعَنّْوان “حفلة” ستعرض للجمهُور خلال أيام، وهِيْ من كلمات هاني السرو وتوزيع عمرو الخضري. . ، وهناك أيضا أغنية بعَنّْوان “من يحبك” يتعاون فِيْها مع الفنانة جنات، وهِيْ من كلمات محمد الرفاعي وتوزيع شريف قاسم، وكذلك أغنية جديدة فِيْ ألبوم تامر حسني الجديد والتي ومن المقرر أن تعرض على الجمهُور فِيْ الفترات المقبلة، وهِيْ أغنية من كلمات محمد عاطف وتوزيع أسامة عبد المنعم.

وكان عمرو دياب، قد أضاء على منصات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بعد تعاونه مع أحمد زعيم وأيمن بهجت قمر ومحمد يحيى وعادل حقي فِيْ خطوة جديدة من نوعها بإصدار 3 أغنيات دفعة واحدة “ميغا ميكس”. ، مقطع فِيْديو مؤلف من 3 أغانٍ تم عرضها لأول مرة عبر تطبيق أنغامي، وكانت الأغاني كالتالي “أجمل الناس، ب، ب، ث، ث، وزيرة السعادة”.