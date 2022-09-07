أحمد سعد سرقت لحن راغب علامة من أصالة دون قصد.. وزوجته تقدم له هدية

ظهُور أحمد سعد فِيْ اللقاءات التليفزيونية دائمًا ما يجلب البسمة على المشاهد، ربما لأنه عفوي ومبهج للغاية.

احتفلت مصممة الأزياء المصرية عالية بسيوني، مؤخرًا، بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد سعد والذكرى السنوية لزواجهما بطريقة خاصة واستثنائية، حيث قدمت له هدية لم يتخيلها وهُو ضيف فِيْ برنامج حواري. برنامج.

دراجة نارية فِيْ الاستوديو

تمت دعوة أحمد سعد إلَّى برنامج “سعادتكَمْ” الذي استضافته الفنانة الماهرة إسعاد يونس والتي بدورها ساعدت زوجة الفنانة عالية على مفاجأته فِيْ عيد ميلادها وذكرى زواجهما، وطلبت منها إغلاق عينيها والسير معها نحو الهدية. مغطى بقطعة قماش بيضاء، وعَنّْدما طلبت منه أن يفتح عينيه، تفاجأ بوجود زوجته وعانقها بشدة.

قام أحمد سعد بإزالة القماش الأبيض من الهدية، وتفاجأ بأنها دراجة نارية زرقاء سماوية مزينة بالورود، وقال فِيْ حالة من السعادة “يا إلهِيْ، الدراجة النارية التي أحبها”.

أحمد سعد يعترف بسرقة لحن راغب علامة “تيب ليه”

وتحدث أحمد خلال المقابلة عَنّْ حالة طريفة نشأت بينه وبين الفنان اللبناني راغب علامة، كاشفاً أن لحن أغنيته الشهِيْرة “طب ليه”، التي قدمها له فِيْ بداية مشواره الفني، قد سُرقت من دون قصد. له. من لحن الأغنية للفنانة السورية أصالة نصري.

وروى أحمد سعد تفاصيل القِصَّة، مشيرًا إلَّى أنه ما زال فِيْ بداية مشواره الفني ولم يبدأ بالغناء أو التلحين، قائلاً “أغنية راغب كانت ناجحة لأنها كانت صوته، وفِيْ ذلك الوقت فعلت. لم أغني ولم أفعل شيئًا، وعشت فِيْ عين شمس أستمع إلَّى جميع أنواع الموسيقى على هذا الكوكب، لذلك طلب مني أصدقائي من المدرسة الثانوية أن أصنع شخصيات بصوتي، على سبيل المثال، راي جزائري أو إسباني.

حينها كان راغب علامة يسجل ألبومه ويغني أغنية “سيد الغلين”، وطلبوا منه الاستماع إلَّى الألبوم بعد الإعجاب بصوته عَنّْدما أدى الأغنية بطريقة الراي الجزائري.

وتابع “سألني راغب هل تؤلف”

وكشف سعد أنه استطاع إنهاء اللحن فِيْ غضون ساعتين، وساعده وليد الشاعري فِيْ استكَمْال كلمات الأغنية، ثم قدمها إلَّى راغب علامة الذي أحبه كثيرًا ورفض إجراء أي تغييرات عليها.

لكن المفاجأة جاءت عَنّْدما علم أحمد سعد أن أغنية “طيب ليه” سرقت نصف لحنها من أغنية للفنانة أصالة، قائلا “اكتشفت بعد ذلك أني سرقت نص أغنية أصالة من أغنية مبحباش. لا أحد سواك، ولكن والله لم أخلع رأسي، فقلت اللحن قد استنفدت.