أحمد سعد يستمتع بوقته مع ابنيه.. ويعلق يا مصدر إلهامي

أبدى الفنان المصري، أحمد سعد، حبه العميق لطفليه “أحمد وجودي”، حيث وصفهما بأنهما مصدر إلهامه والكون له، متمنياً أن يحفظهما الله لهما.

ونشر سعد، عبر حسابه الرسمي على “ إنستجرام ”، صورة لنفسه ظهر فِيْها مع طفليه، وأرفقها بتعليق أرسل فِيْه رسالة مليئة بالحب، قائلاً “أولادي حبيبي”. . أصدقائي، أنا فخور بكَمْ جدًا وأحبك كثيرًا، مصدر إلهامي، الكون كله يرى أنك أبنائي وأرى الكون فِيْ فِيْكو “.

وأضاف “بالطبع لن نجيب على سيرة لولا الصغيرة، لذلك سننشرها قريبًا بمفردها. اللهم ساعده. لا يوجد أحد لديه أطفال مثلك، وهُو ينام على سرير”. يوم سيء”.

وتفاعل مع المنشور العديد من الفنانين والمشاهِيْر، متمنين له ولأبنائه دوام الصحة والنجاح، ومنهم المنتج محمد جبر وتامر حسين، وعلقا “ربنا يرزقك أبو حامد”.

وأبدى متابعون لسعد تعليقات أيضا، متمنين لأحمد وجودي السعادة والتوفِيْق، حيث علق أحد المتابعين “أحلى جودي وأحمد الله يرحمكَمْا”، فِيْما غازل آخرون جمال وجهه. ابنته جودي، مشيدة بالعلاقة القوية التي تجمع الفنان بأبنائه، وعلقت أخرى “ما شاء الله، جودي كالقمر، طهر الله هذه العلاقة الحلوة بينكَمْا”.

وليست هذه هِيْ المرة الأولى التي ينشر فِيْها الفنان أحمد صورًا لعائلته على مواقع التواصل، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهُور، حيث يعتبرها نموذجًا للعائلة المثالية، حيث يسود التفاهم، وآخرها ذهب معها. زوجته علياء بسيوني.

احتفلت الفنانة المصرية مؤخرا بعيد ميلاد زوجته علياء عبر موقع “انستجرام” بنشر صورة لها مرتدية ملابس بيضاء، ورفقت الصورة بتعليق قائلة “كل عام انت طيب يا حبيبي يا هذا جيد. “

يشار إلَّى أن هذا الزواج هُو الرابع فِيْ حياة الفنان أحمد سعد، منذ انفصاله منذ سنوات عَنّْ الفنانة سمية الخشاب، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بسبب الخلافات التي نشأت بينهما.

اختار سعد الدخول فِيْ شراكة مع فتاة من خارج المجتمع الفني، رغبة منه فِيْ الابتعاد عَنّْ الأزمات التي حدثت، عَنّْدما تزوج فِيْ الوسط، على حد تعبيره.

قِصَّة حب جمعت أحمد سعد وعلياء بسيوني

وهِيْ قِصَّة حب جمعت أحمد سعد وعلياء بسيوني فِيْ يوليو 2022، حيث ظهرت معها فِيْ عيد ميلادها الذي أحياها الفنان عمر كَمْال، والتقطت صوراً معها بهذه المناسبة، وفِيْ العشرين من أغسطس. ثانيًا، 2022، احتفل أحمد سعد بعقد زواجه من عليا بسيوني فِيْ حفل عائلي شهدته أسرة العروسين وبعض المقربين.

كَمْا أن للثنائي ابنة “عالية”، وتم اختيار اسمها على اسم والدتها، وذلك رغبة سعد فِيْ أن تذكره ابنته دائمًا بزوجته، مبينًا أنه قرر اختيار هذا الاسم لأنه علم أن زوجته. كان يحمل طفلا.