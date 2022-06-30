أحمد سعد يطالب هاني شاكر بعدم العودة لنقابة الموسيقيين.. ويبرر رأيه

أكد الفنان المصري أحمد سعد أنه يؤيد استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه كقائد للمهن الموسيقية، رغم اعتراض مجلس الاتحاد والعديد من الفنانين على هذا القرار.

ووصف سعد قرار شاكر بأنه صحيح وطالبه بعدم التراجع والعودة للنقابة لأنه فنان ذو قيمة كبيرة فِيْ الوطن العربي.

وأضاف “عملت مع هاني شاكر كفنان، ورأيت بنفسي كَيْفَ يحترمه الناس فِيْ جميع المسارح الموسيقية فِيْ جميع البلدان، ولا أحد يجرؤ على الكلام أو يرتفع صوته فوق أي شخص أثناء التدريبات”.

وتابع مع كل احترامي وتقديري الكبير لجميع الأطراف على الموضوع الذي طرأ مؤخرا على مؤتمر الاتحاد ؛ كلكَمْ عملتم مع هاني شاكر فِيْ العديد من الحفلات، ولم يجرؤ أحد على القتال أو القتال أو القتال فِيْ حضور هاني شاكر “.

وأشار إلَّى أن هاني شاكر تطوع ليكون نقيب الموسيقيين لمساعدة المهنة وتطويرها والدفاع عَنّْ حقوقها، وإذا انتقصت النقابة من مكانة ما فلا داعي لها ويجب الاستقالة لأنها كثيرة. كبير لتمريره أمامه كَمْا رأينا يوم المؤتمر.

واختتم سعد بالقول “الأستاذ هاني شاكر كان أكبر داعم لي ووجوده فِيْ النقابة يعود بالنفع علي ولكن من مصلحته أن يترك النقابة”.

وكان الفنان هاني شاكر، قد أعلن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، ليلة الاثنين 28 يونيو 2022، معربًا عَنّْ أسفه وحزنه لما حدث خلال المؤتمر الذي عقد بهدف حسن. . شاكوش يعتذر لعازفِيْ الإيقاع ونقيب المهن الموسيقية.

وقال هاني شاكر فِيْ اتصال هاتفِيْ مع الإعلامي عمرو أديب فِيْ برنامج “حكاية” إن المؤتمر تم التحضير له بسرعة. بالنظر إلَّى انتماءاتي، ومن أول يوم لي كقائد، فإن رعاية ربي هِيْ فِيْ مسألة الموسيقيين “.

وأضاف شاكر “اليوم هُو آخر يوم لي كقائد موسيقيين، وأشكر مجلس إدارة النقابة بأكَمْله … وقراري لا رجوع فِيْه”.

على صعيد متصل، دعا الفنان هاني شاكر رئيس اتحاد المهن الموسيقية، الجمعية العمومية للاتحاد لانتخاب الأفضل لمنصب نقيب.

أعلن الفنان هاني شاكر استقالته من منصبه إثر مشادة كلامية بين عازف الإيقاع سعيد الأرتست وهاني شاكر وسكرتير النقابة الأستاذ أحمد رمضان تضمنت إهانات لأعضاء المجلس وتبادل كلامي.