أحمد سلامة يوضح حَقيْقَة ابتعاد ابنته سارة عَنّْ الوسط الفني

قال الفنان المصري أحمد سلامة، إن ابنته سارة سلامة تبحث دائمًا عَنّْ شخصية جيدة لتقديمها للجمهُور، ولا تسعى للتواجد إلا بالشكل الذي لا يناسبها.

وأضاف سلامة أن ابنته دائمًا ما تكون بطيئة فِيْ خطواتها، ويشعر بالراحة فِيْ ذلك، من أجل منحها الدور الصحيح، وأشار فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم” إلَّى أنهما سيجمعان عملًا فنيًا يقدمانه. معاً. مبكر.

وأوضح “دائما ما أقدم لها النصيحة التي تساعدها فِيْ مسيرتها الفنية، مثل الالتزام بكل ما تفعله، وعدم تقديم شخصية غير مقتنعة بها، وجعل الشخصية مؤثرة على الرغم من صغر مساحة الدور. والكثير من النصائح التي حصلت عليها من خلال خبرتي فِيْ العمل الفني “.

كان الفنان أحمد سلامة من أوائل من حضروا حفل الفنان محمود ياسين الذي أقيم بأكاديمية الفنون مساء الثلاثاء وحمل لقب “إمبراطور السينما”.

مسلسل “مزاد الشر” هُو أحدث أعمال الفنان أحمد سلامة الذي شارك فِيْ موسم الدراما الرمضانية 2022، وشمل المسلسل العديد من الفنانين منهم حلا فاخر، كَمْال أبو ريا، أحمد عبد الله محمود، أحمد جمال سعيد، هاجر آل. – الشرنوبي، محمد عبد الجواد، فتوح أحمد، كريم معوري، حسن عيد، رضوى الشريف، والمسلسل من تأليف أحمد العباسيري ومحمد الهادي، وإخراج المخرج ممدوح زكي.

كَمْا شارك سلامة فِيْ مسلسل بعَنّْوان “الوجه الآخر” من تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وشارك فِيْ المسلسل العديد من النجوم منهم ماجد المصري ونسرين طافش ومادلين طبر وندى موسى. أحمد سعيد عبد الغني ومحمد علي رزق. .

أما سارة سلامة، فكان آخر أعمالها المسلسل الكوميدي “إصفاء يونس” بطولة محمد أنور وإخراج معتز التوني.

أرخت أحداث مسلسل “أمبول يونس” ظهُور نجم كضيف شرف فِيْ كل حلقة من حلقات الورش، وتضم القائمة عددًا كبيرًا من النجوم منهم أمير كرارة وأحمد فهمي وكريم فهمي ومحمد عبد الرحمن. . ، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، أحمد فهِيْم وآخرون.