أحمد شيبة يتجه لرفع دعوى بعد أزمته مع منتج هذه بلطجة

أعرب المطرب الشعبي المصري أحمد شيبة عَنّْ استيائه من خلال وصف ما حدث بينه وبين المنتج أحمد فخري بأنه أزمة، مشيرًا إلَّى أن ما حدث ليس مخالفة للعقد لان العقد انتهى، ولا داعي لإثارة القضية الآن. .

وأضاف شيبة فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم” أن الشكوى التي رفعها إلَّى نقابة المهن الموسيقية للتحقيق قد تم حلها بحضور ممثله القانوني، مشيرًا إلَّى أنه سيلجأ إلَّى رفع دعوى لاسترداد الشرف للمطالبة بالتعويض. . من قبل هذا المنتج، واصفا الأمر بأنه نوع من “البلطجة”. “عليك مواجهته.

وأشار أحمد شيبة إلَّى أن هذا المنتج متعاقد منذ عام 2006 وكان العقد لمدة عامين فقط، مما أجبره على إنتاج شرائط كاسيت له، لكن هذا لم يحدث، مشيرًا إلَّى أنه إذا ذهب إلَّى القانون فسيحصل على حقوقه. لأن المنتج لم يتوافق مع العقد.

وأكد أن من قضى على هذه الأعمال الفنية حتى ظهُورها، وبعد أن أدرك ذلك، طالبه بتوزيع أعماله فقط، مضيفًا “هذا المنتج عمره 75 عامًا بالفعل.

وقال أحمد شيبة إن النقابة حسمت الأمر وأنهت الأزمة، لكنه منزعج من أن الصحافة تتواصل معه فقط عَنّْد حدوث أزمة دون التركيز على أعماله الفنية، مشيرًا إلَّى أنه يستعد لأغنية جديدة وفِيْديو كليب. عَنّْدك حاضر فِيْ الفترة القادمة.

وكان نقابة المهن الموسيقية قد أجرى جلسة تحقيق مع محامي الفنان أحمد شيبة بعد أن رفع المنتج أحمد فخري شكوى ضده لدى الاتحاد، زاعم فِيْها أن أحمد شيبة أخل بعقده معه، وذلك فِيْ عام 2006.

ونص العقد بينهما على عدم عقد صفقات معًا فِيْ عام 2006، وستنتهِيْ فِيْ نفس العام، ولهذا قررت النقابة الفوز بالفنانة على حساب المنتج، بينما سعد المتولي رئيس الشؤون القانونية. فِيْ النقابة كشف فِيْ تصريحاته عَنّْ تأكيد النقابة بعد الإطلاع على الأوراق والمستندات، وموقف شيبة محق فِيْ أن عقده انتهى منذ أكثر من 15 عاما.