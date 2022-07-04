أحمد عبدالله عَنّْ المثلية الجنسية فِيْ ديزني هذا مرض

علق الفنان المصري أحمد عبد الله محمود، على مشاهد “الشذوذ الجنسي” التي ظهرت مؤخرًا فِيْ العديد من الأعمال الفنية، كان آخرها فِيْلم “ديزني” الذي انتقده مشاهدون عرب وأجانب، كَمْا تم حظره فِيْ عدة دول.

قال أحمد عبد الله محمود فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم” إن تداول المثلية الجنسية فِيْ السينما بالنسبة له خط أحمر “X”، ويمنع منعا باتا التعامل معها، قائلا إن “ديننا ومصرنا وشرقنا”. لا يسمح لنا بمعالجة هذه القضايا فِيْ الأعمال الفنية “.

وتابع أحمد عبد الله محمود، أنه لا أحد يستطيع أن ينكر وجود الشذوذ الجنسي فِيْ المجتمعات، قائلاً “لا يمكننا دفن عقولنا فِيْ الرمال ونقول إنها غير موجودة.

ويعرض أحمد عبد الله محمود حاليا فِيْلم “كيرة والجن” فِيْ دور العرض المصرية والعربية، حيث قدم فِيْه شخصية “الفتوى”، وقد أدى الدور بمهارة كبيرة ونال استحسان الجمهُور.

وفِيْلم “كيرة والجن” بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، هدى المفتي، علي قاسم، أحمد مالك، عرفة عبد الرسول، روبي، رزان جمال، أحمد عبد الله محمود، تأليف أحمد مراد وإخراج. مروان حامد. .

يرصد الفِيْلم حالة الغليان فِيْ الشارع المصري مع اندلاع ثورة 1919، وهُو حدث مهم يوحد مصيري أحمد عبد الحي كيرة وعبد القادر الجين للمشاركة فِيْ القتال ضد المحتل البريطاني.

ولد الفنان أحمد عبد الله محمود فِيْ مدينة القاهرة، وبعد أن أنهى دراسته كرس نفسه للغناء، لكنه لم يجد نفسه فِيْ مجال الغناء، لذا كرس نفسه للعمل فِيْ مجال التمثيل، والده الفنان عبدالله محمود توفِيْ عام 2005 بعد صراع طويل مع المرض.

بدأ أحمد عبد المحمود مشواره الفني فِيْ الغناء، حيث غنى لفترة وجيزة قبل دخوله عالم التمثيل، وكانت أول مشاركة له كشاب فِيْ مسلسل “سلطان العلماء” الذي شارك فِيْه عام 1987، بدأت مشاركته الحقيقية فِيْ فِيْلم “Cabaret” وذلك عام 2008.

Cabaret هُو أول عمل مهم له ؛ من خلاله دخل عالم السينما، وفِيْ مجال التليفزيون، كان مسلسل “فوش الجيل” الذي شارك فِيْه أحمد عبد الله محمود عام 2009، أول مغامرة جادة له على شاشة التلفزيون، تلتها أعماله المتنوعة. وتنوعت الفن بين الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.