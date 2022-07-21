أحمد عز ربي يجمعَنّْي على خير مع ياسمين صبري

يستعد الممثل المصري أحمد عز لفِيْلم تاريخي جديد بعَنّْوان “صقر المحروسة” يتناول الفترة المملوكية تشارك فِيْه الفنانة ياسمين صبري.

وأكد عز أن فِيْلم “صقر المحروس” الذي ألفه محمود حمدان يحتاج إلَّى إعداد طويل على جميع المستويات، مؤكداً أن الاستعجال ليس ضرورياً على الإطلاق.

وأضاف أنه وافق على المشاركة فِيْ المسرحية بسبب حبه وشغفه بالأعمال التاريخية، مضيفًا “أحب الأفلام التاريخية كثيرًا، ويمكنني مشاهدتها مرة واحدة على التلفزيون”.

وتعليقًا على احتمال انسحاب ياسمين صبري من الفِيْلم، قال أحمد عز فِيْ تصريح لـ “ET Bil Arabi” “العمل سيكون مشاركة فِيْ الآخر، وإن شاء الله، ربنا يوحدنا إلَّى الأبد، لكن إذا هِيْ لديها مشاريع أخرى، أو حاجة على العكس، هذا لن يقلل من علاقتي معها، أو مع أي زميل آخر، كل واحد سيكون له شروط واحترام وتقدير لجميع الناس “.

وسيلعب أحمد عز خلال الفِيْلم شخصية “فارس” من العصر الإسلامي والتي تتطلب تدريبًا مستمرًا فِيْ رياضة الفروسية، وتعد المسرحية محاكاة لواحد من أشهر الشخصيات الإسلامية.

ولا تزال الشركة المنتجة لفِيْلم “صقر المحروسة” توظف باقي أبطال المسرحية إلَّى جانب أحمد عز وياسمين صبري، والفِيْلم من إخراج أحمد علاء الديب.

ويعرض أحمد عز حاليا فِيْلم “كيرة والجن” الذي يتعاون فِيْه مع الممثل كريم عبد العزيز، وحقق نجاحا كبيرا، حيث بلغ دخله فِيْ 3 أسابيع أكثر من 4 ملايين دولار.

يتنافس فِيْلم “كيرة والجن” – المأخوذ عَنّْ رواية 1919 – مع فِيْلمين آخرين فِيْ دور العرض، “بحبك” للمخرج تامر حسني، و “العم” للفنان محمد عادل إمام.

يرصد الفِيْلم حالة الغليان فِيْ الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهُو حدث كبير يوحد مصيري أحمد عبد الحي (كيرة) وعبد القادر (الجن) للمشاركة فِيْ القتال ضد الاحتلال البريطاني. . .

شارك فِيْ الفِيْلم العديد من النجوم كريم عبد العزيز مثل أحمد عبد الحي كيرة، وأحمد عز فِيْ دور عبد القادر الجن، وهند صبري فِيْ الدول، وأحمد مالك فِيْ دور إبراهِيْم، وعريفة عبد الرسول فِيْ دور جدة أحمد كيرة، وهدى المفتي فِيْ دور نرجس، وروبي بدور “زينب”. وعلي قاسم فِيْ دور راغب وسيد رجب فِيْ دور الحلباوي ورزان جمال. تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.