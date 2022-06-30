أحمد عز هذا ما حمّسني لـ”كيرة والجن”… وكريم عبد العزيز “شارب المهنة”

أعرب النجم أحمد عز عَنّْ سعادته بالمشاركة فِيْ فِيْلم “كيرة والجن” مع النجم كريم عيد العزيز، والمبني على رواية “1919” للكاتب أحمد مراد.

قال عز “يسعدني أن أكون مع مجموعة كبيرة ومهمة من النجوم، مع المخرج الكبير مروان حامد والكاتب أحمد مراد. منذ بداية قراءتي للرواية رأيت الشخصيات أمامي و الأحداث التي وقعت أمامي أيضًا، لأن أحمد مراد كان مبدعًا فِيْ وصف الأحداث.

وأكد عز أن العمل مع كريم عيد العزيز شرف له، حيث قال “أنا فخور بأن أكون ضمن هذا التكوين وكريم ممثل يعرف أصول المهنة بالطريقة الصحيحة، وهذا ما لقد علمنا منذ بداية دخولنا هذه المهنة احترام وتقديم عمل قيم، وليس تقديم عمل لغرض، والعمل بمفردنا دون ترك بصمة “.

وتحدث عَنّْ تجربته فِيْ استضافة المسرحيات الوطنية، فقال إن تجربة Choice 3 وسلسلة Rebound Attack مسرحيتان مهمتان أثرت علي كثيرًا وشجعتني على استضافتهما، على عكس استضافة الدراما الخاصة بي حيث استضافت سلسلة كل فترة و ليس كل عام، ولكن مع هذه المسلسلات اختلفت رؤيتي “.

وتابع “كل ما يفِيْد بلادي سأقدمه وأشارك لأن الحفاظ على الريادة الفنية المصرية مهم جدا. الجيل الأكبر نال راية الجيل الأسود والأبيض وكذلك نحن. يجب أن نحافظ على عرض الأعمال. أتقنه

وأوضح أن الجانب الكوميدي الذي يظهر فِيْ معظم الشخصيات التي يقدمها هُو جزء من شخصيته، وإذا رأى المخرج أن هذا الجانب يفِيْد العمل يتركه.

فِيْلم “كيرة والجن” بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري وسيد رجب وهدى المفتي وأحمد مالك وغيرهم من النجوم. وهُو مأخوذ عَنّْ رواية “1919” لأحمد مراد وإخراج مروان. حامد وإنتاج شركة سينرجي.