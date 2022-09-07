أحمد عيد يفاجئ الأهلي ويكشف سر دعم معاذ.. “ما افتقده النفِيْعي”

وطمأن أحمد عيد نجم الأهلي والرئيس السابق لاتحاد الكرة، جمهُور الراقي بمستقبل الفريق الكروي الأول وفرصه فِيْ العودة السريعة لدوري المحترفِيْن.

وهبط الأهلي إلَّى الدوري الأصفر للمرة الأولى فِيْ تاريخه، بعد إخفاقه فِيْ التغلب على الشباب فِيْ اليوم الأخير من دوري المحترفِيْن.

لعب الراقي ثلاث مباريات فِيْ الدوري الأصفر، وتعادل فِيْ الأولى ضد القيصومة، وخسر أمام الأخدود، وكان سبب خروج ماجد النفعي من رئاسة مجلس الإدارة، وانتقال وليد معاذ عوضًا عَنّْه. ثم سجل انتصارا على الخلود.

وتحدث عيد فِيْ حديث مع صحيفة الرياضية عَنّْ الأهلي والاجتماعات الجارية مع مجلس الإدارة على النحو التالي

كان اللقاء مع مجلس إدارة الأهلي الجديد برئاسة وليد معاذ مثمرًا، وكان التركيز على العمل فِيْ خدمة هذا الكيان العظيم.

ونوقشت متطلبات المرحلة المقبلة مع إدارة الأهلي فنيا وإداريا وماليا، وأمام الرئيس وليد معاذ الوقت الكافِيْ لإعادة الراقي إلَّى عهده السابق.

المجلس الحالي يختلف عَنّْ المجلس السابق، لأن هناك تنظيم للعمل من خلال الاجتماعات، على عكس ما حدث فِيْ الماضي، لم تكن هناك اجتماعات.

يعود سر التضامن والدعم لمجلس إدارة وليد معاذ إلَّى رغبة النادي فِيْ إعادته إلَّى حالته الطبيعية.

ليس لي دور مباشر فِيْ انتخاب مجلس الأهلي الحالي وتم استشاري فقط لمصلحة النادي.

لا أستطيع الحديث عَنّْ أوضاع اللاعبين المحليين أو الأجانب، وهذا أمر يخص الإدارة برئاسة وليد معاذ.

الأهلي فريق كبير ذو مكانة تاريخية وسيعود للدوري المحترف الموسم المقبل.