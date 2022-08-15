تعرف على أحمد عيسى طه وزير السياحة والآثار الجديد، أعلن مجلس النواب المصري أحمد عيسى طه أبو حسين وزيرًا جديدًا للسياحة والآثار في مصر حيث بدأ أحمد عيسى عمله في عام 1993 في البنك التجاري الدولي حيث قاد جميع تدريبات الإدارة المالية لأكثر من مليون عميل، بصفته فردًا من لجنة الإدارة التنفيذية لمجلس إدارة البنك ، قدم أحمد عيسى أنواعًا من المساعدة إلى 40.000 مؤسسة في مختلف المجالات المالية، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بالإضافة إلى ذلك، ترأس اللجنة المصرفية والمالية بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة لإحدى المنظمات المرتبطة بوزارة الطيران المدني.

أحمد عيسى طه وزير السياحة والآثار الجديد

احمد عيسى شخصية من أعظم الشخصيات التي انجبتها مصر لما وصل له من دراسات وعلوم، في عام 1991 ، حصل أحمد عيسى على بكالوريوس تجارة محاسبة من جامعة عين شمس، وفي عام 2003 حصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة، وحيث اجتمع مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، للحديث عن تعديل المكتب الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال السيسي “لقد رحبت بمجلس النواب للاجتماع يوم السبت لبحث تعديل وزاري يشمل مختلف الحقائب الدينية

السيرة الذاتية أحمد عيسى طه

تعتبر السيرة الذاتية للشخصيات المعروف محط بحث كبير لدى محبي تلك الشخصيات ونذكرها كالتالي

الاسم: احمد عيسى طه.

تاريخ الميلاد: 1970

العمر: 52عام.

الدولة: مصر.

الجنسية: مصري

الديانة: مسلم

التعليم: بكالوريوس ودكتوراه في السياحة.

ما هو منصب أحمد عيسى

شغل عيسى منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي، كان مسؤولاً عن تفاصيل المنهجية والتنفيذ عبر الخدمات المصرفية للعملاء من البنك التجاري الدولي والخدمات المصرفية التجارية وكان فردًا من لجنة الإدارة، وفقًا لموقع سلطة البنك التجاري الدولي، يشارك أحمد عيسى على نطاق واسع في المجال المالي، حيث بدأ عمله المالي في عام 1993 في البنك التجاري الدولي ، ثم تقدم بعد ذلك في المناصب داخل أقسام الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك التجاري الدولي.

يعتبر احمد عيسى نموذجًا فريداً من نماذج مصر، لذلك تم تنصيبه وزيرًا جديدًا لوزارة السياحة المصرية، وبالحديث عن تنصيبه فقد نصبه الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 2022م.