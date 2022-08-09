أحمد فتحي يقترب من الرحيل عن بيراميدز.. تعرف على واجهته المقبلة

كشفت تقارير صحفية أن أحمد فتحي يقترب من الرحيل عن بيراميدز، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعاني أحمد فتحي من عدم مشاركته في مباريات بيراميدز خلال الفترة الحالية بعد خروجه من حسابات اليوناني تاكيس جونياس مدرب الفريق السماوي.

وأكدت تقارير أن نادي المستقبل يستهدف التعاقد مع أحمد فتحي لتعزيز خط دفاع الفريق والاستفادة من تجارب لاعب الأهلي السابق.

ويريد مسؤولو المستقبل تعيين أحمد فتحي لتعويض رحيل عمر كمال المحتمل، ومسؤولو الزمالك يريدون استعادة خدماته في الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يقرر مسئولو المستقبل موقفهم من تعيين أحمد فتحي من عدمه في الفترة المقبلة.