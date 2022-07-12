أحمد فلوكس يدعم تامر حسني.. ويصف مُنتقديه بـ”الطفِيْليين”

علق أحمد فلوكس على انتقادات الفنان تامر حسني بعد عرض فِيْلمه الأخير “بحبك”، حيث وصف منتقدي الأخير بـ “الطفِيْليات”، مقدمًا له الدعم، مشيرًا إلَّى أن نجاح حسني أصبح خطرًا على البقية.

ونشر موقع Flux عبر حسابه الرسمي على انستجرام صورة توثق لتصريح الناقد السينمائي أندرو محسن، والذي تضمن استمرار حسني فِيْ هُويته بالسخرية من الفتيات وتقديمهن بشكل سطحي و “تافه” فِيْ أعماله، وأرفق Flux المقطع تصريح لتعليق مؤيد، اعتبر من خلاله تامر حسني الاعتداء عليه أمرًا طبيعيًا، باعتبار أن نجاحه أصبح خطرًا على الآخرين.

كَمْا هاجم أولئك الذين يسمون أنفسهم منتقدين، معتبرين أنهم “طفِيْليات” لأنهم يأكلون ويشربون من نجاحات الآخرين، الذين عملوا بجد فِيْ حياتهم وسعوا وراء أحلامهم لسنوات عديدة، بينما لم يتمكن الآخرون حتى من ذلك. التعبير عَنّْ رأيهم.

فلوكس الذي غاب عَنّْ الساحة الفنية منذ سنوات كتب “مبروك لك تامر، أنا فخور جدًا بسنوات صداقتك لأنني رأيت كل أحلامك بنا فِيْ الكلية. إما الكتابة أو الإخراج أو التمثيل. مهنتك هِيْ أنهم جالسون وفاشلون لكن المحصلة أنهم طفِيْليات تعيش وتأكل وتشرب من نجاحات وأفعال البائسين مثلك والذين تعبوا لسنوات فِيْ أحلامهم ويجلسون ويفشلون. حتى فِيْ رأيك “.

وأضاف “طبعا هذا مفهُوم جيد. لماذا هذا الهجوم لأن الجميع وأهلهم نسوا، وأنت بنجاحك هذا خطر على كثير من الناس، لذا فهُو طبيعي. الله يكرمك ويساعدك . ” وابتعد عَنّْك يا أبناء الممنوع، وأتمنى أن تفرح والدتك دائمًا بنجاحك يا رب “.

يشار إلَّى أن فِيْلم “بحبك” حقق نجاحًا كبيرًا منذ اليوم الأول من صدوره، وهُو من تأليف وإخراج تامر حسني، ومن إنتاج حسام حسني، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، هدى المفتي. . وحمدي الميرغني.

وتدور أحداث الفِيْلم حول إطار رومانسي كوميدي مع سلسلة من المشاهد الدرامية حول شاب متعدد الزوجات اسمه “علي” يقع فِيْ حب فتاتين “حبيبة” هنا الزاهد و “ياسمين” هدى المفتي. وتتخلل الحقائق سلسلة من المشاهد الرومانسية والكوميدية التي تصيبك بالحيرة عَنّْد اختيار أحدها.