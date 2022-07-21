أحمد فلوكس يعلن توبته لا أريد شيئا من أحد

أعلن الفنان المصري أحمد فلوكس، الأربعاء، اعتزاله بشكل دائم التمثيل لأسباب دينية، كَمْا كتب فِيْ تدوينة على صفحته الرسمية على إنستجرام.

بدأ Flux منصبه بكلمات الشهادتين وكتب، “لقد قررت أن أتوب إلَّى الله بالتوبة الصادقة، على أمل مغفرته، وأن أفعل كل ما فِيْ وسعي لأكون على الطريق الصحيح”.

طلب أحمد فلوكس من زملائه فِيْ المجتمع الفني، ومن معجبيه، أن يغفروا له إذا أساء إليهم يومًا ما، وعلق قائلاً “أتمنى أن يسامحني أي شخص أساء إليك وفعل شيئًا. أنا أسامح كل الناس ولا أفعل”. لا اريد شيئا من احد “.

صلى أحمد فلوكس من أتباعه، مشيرًا إلَّى أن الله أضاء طريقه له، وطلب من معجبيه أن يدعموه فِيْ خطوته الجديدة، فكتب “أدعو كل من قابلتهم فِيْ حياتي أن ينيرهم الله كَمْا يضيء طريقي ويهديهم … صلواتك أن تختبرني وتضرع من قلبي … اللهم اغفر لي وهُو يغفر لك … تحية للجميع ودعواتك. “

يشار إلَّى أن الجمهُور علم مؤخرًا بميول أحمد فلوكس الدينية، من خلال عدة منشورات كتبها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك تصريحات تلفزيونية، كان آخرها تأكيده أن “الفن ليس ممنوعًا”، و قال الفن رسالة مهمة جدا، وانه لم يتحدث ابدا عَنّْ الحرمان، والفن شيء يحترمه ويفتخر به “.

ورداً على سؤال حول التزامه الديني، رد فلوكس فِيْ مقابلة إعلامية بأنه “يتمنى ذلك، لكن هذا لم يحدث، واهتمامه كله هُو التعليم والأخلاق التي نشأنا عليها … هناك عادات. والتقاليد والمحرمات فِيْ جميع الأديان “.

كتب أحمد فلوكس تدوينة على حسابه الشخصي على “فِيْسبوك” تفِيْد بأنه تلقى رسائل تحذيرية من الله، لتعديل مجرى حياته إلَّى الصراط المستقيم، على حد تعبيره، وقال “الله يعطي عبيده رسائل تحذيرية كثيرة”. . تحذير. بلغ قوته وذنوبه … وهناك من يتجاهل الله وعمى فِيْ ظلام الدنيا ولأن طغيانهم وشرهم وإبليسهم هُو القائد والملجأ والقوة لهم، لذلك هم لا تفهم رسائل الله وتحذيراته، بل ضلال أكثر. “

واختتم فلوكس نشره “لا تكن مع المطمئنين، وافهموا رسائل ربنا بالرحمة لعباده لا تهديداً لهم، لأنه لو وقع الحادث فلن يكون كذباً … الله يهدي من يشاء”. والله يعاقب من يشاء وأنه قوي على كل شيء … قرارك هُو اختيارك وهُو ما ستكون مسؤولاً عَنّْه، ولن يكون أحد مسئولاً عَنّْ أفعالك إلا أنت ”.