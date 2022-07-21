أحمد فلوكس يعلن توبته وسيره على الصراط المستقيم‎‎

أعلن الممثل المصري أحمد فلوكس عَنّْ توبته وتقربه إلَّى الله، داعيًا الجميع أن يغفر له ويدعو له أن يقبل توبته.

شدد فلوكس على أنه سيفعل كل ما فِيْ وسعه ليكون على الطريق الصحيح، وتابع “أصلي من أجل كل من قابلتهم فِيْ حياتي أن ينيرهم الله وهُو ينير طريقي.”

وأوضح أنه لا يريد شيئًا من أحد، وأنه سيبدأ مرحلة جديدة فِيْ حياته.

ندم فلوكس يأتي بعد ظهُوره الأخير فِيْ برنامج تلفزيوني فِيْ رمضان الماضي. لأنه شيء يحترمه ويفخر به.

وتساءل الفنان المصري “نشأنا رأفت الهجان وليالي الحلمية .. وهل هذه الأعمال ممنوعة”

عاد مجدداً وأكد أنه يسير على خطى المسلسل الذي يسعى لإنتاجه، مؤكداً أن التمثيل مهنة كأي مهنة يتدخل فِيْها الخير والشر.

يشار إلَّى أن أحمد فلوكس دخل فِيْ صراعات عديدة سببت الجدل فِيْ السابق. هُو نجل الفنان فاروق فلوكس، لديه 29 مسلسلًا و 12 فِيْلمًا فِيْ رصيده آخرها فِيْلم “الممر” عام 2022.