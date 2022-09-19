أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان عينك على دور الراقِصَّة نفسها

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقابلة قديمة مع الفنان المصري محمد رمضان، ردت فِيْها على انتقادات لبعض أدواره، مستشهدين بأدوار كبار نجوم وفنانين مصريين، منهم الفنان الراحل فريد شوقي وفاروق فلوكس.

هل سخر محمد رمضان من تدفق فاروق

ودافع محمد رمضان عَنّْ نفسه عَنّْدما اتهم بإفساد ذوق الجمهُور بعمله التلفزيوني والسينمائي، مشيرا إلَّى أن العديد من الفنانين عرضوا أدوارا مقابل المال فقط، لافتًا إلَّى أن هناك فنانًا مقتدرًا جسد دور “الراقص”، مشيرًا إلَّى أنه لو كنت مكانه لما لعبت مثل هذا الدور. .

ورغم أن رمضان لم يذكر اسم الفنانة إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أنه كان يشير إلَّى فاروق فلوكس الذي قدم دور “الراقِصَّة” فِيْ فِيْلم “الراقِصَّة والسياسي”.

أحمد فلوكس يرد على محمد رمضان

رداً على تصريحات رمضان، قام الفنان المصري أحمد فلوكس بفحص حسابه الشخصي على موقع “فِيْسبوك” ونشر تدوينة طويلة بنبرة عالية، حيث كتب إلَّى أحد المهاجمين “انظر يا حمادة، أنت ترفض لعب الدور. لصبي راقص لأنك دائمًا رقم واحد، لذلك ستلاحظ بالتأكيد دورًا. الراقِصَّة نفسها وليست رجلها وانت ان شاء الله ناجحين جدا فِيْ هذا والقيام بذلك سهل وأنت عارية. ولا تجف. “

وأضاف، مؤكدًا حب والده فِيْ التمثيل “الرقم وإذا بقيت سيدي فهُو بالضبط نفس الرقم المسجل كعلامة، استحالة الحلم بأن تكون شرطيًا، سيكون حلمك أكبر من ذلك”. سيكون رقم واحد … لعب والدي دور الراقص لأنه يحب التمثيل والأدوار. الصعب…”

وتابع “الحمد لله الذي أقام رجلاً يحترم نفسه ويحترم ما يقدمه للناس ويحترم وطنه، ودمه ذبيحة من أجلها، لأن أهل بلده هم ذلك. لقد فعل، لذلك يجب أن يمنحهم أفضل احتياج، ويمدح ربنا أكثر وأكثر، سيكون أسطورة، وسوف يرقص عاريًا تمامًا “.

وأوضح فلوكس أن الإنسان يمكن أن يكون نجما كبيرا، لكن أخلاقه “فتى الرقص”، مؤكدا أن هذا أكثر خطورة، مضيفا “رغم أن الله فتى راقص، ولا يقهر أحدا، ولا يضطهد أحدا.، وهُو ليس محقا فِيْ سكة حديد المشايخ والدجالين، ولا نصاب ولا يحتك الكبار.