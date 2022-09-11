أحمد فهمي وهنا الزاهد يحتفلان بعيد زواجهما.. و “فوضى” بمنزلهما

احتفلت الفنانة المصرية هنا الزاهد بعيد زواجها الثالث، بطريقة اختارت أن توثق الأوقات السارة التي قضتها مع زوجها أحمد فهمي، سواء داخل مصر أو أثناء سفره.

وعلق الزاهد على الفِيْديو قائلاً “عيد زواجنا الثالث”.

من جهته، نشر الفنان أحمد فهمي صورة له ولزوجته الفنانة هناء الزاهد، عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق عليها قائلاً “كل عام وأنت بخير حبيبي. .. آه أحلى ما فِيْ حياتي “.

بمجرد نشر الصورة والفِيْديو، سرعان ما تفاعلت التعليقات والمشاهدون مع الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لزواجهما، متمنين لهم السعادة والصحة والحب الدائم لبعضهم البعض.

فِيْ غضون؛ وهنا أيضا شاركت الزاهد مقطع فِيْديو عبر وظيفة “القِصَّة”، أظهرت فِيْه الفوضى التي أحدثها زوجها الفنان أحمد فهمي أثناء تجهِيْز ملابسهما.

قالت الممثلة المصرية وهِيْ تستعرض ملابسها ملقاة على الأرض وحقائب السفر بجانبها بسخرية “آه، يوم أسود، ما هذا … أفضل ما عليك فعله هُو التأنق، أنا أحبك كثيرًا. ” أصلحه يا برافو أحمد “وكتب على الفِيْديو” أريد أن أبكي “.

أعمال هنا زاهد وأحمد حلمي

وعلى الصعيد الفني، ينتظر الثنائي الإنتاج ليختتم بفِيْلمهما الجديد “مستر إكس” يشارك فِيْ بطولته أوس أوس وبيومي فؤاد ومحمد أنور ورحاب الجمل ومحمود حافظ وضيوف الشرف. أكرم حسني، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبري فواز وغيرهم، إخراج أحمد عبد الوهاب، تأليف أماني التونسي، وتدور أحداثه فِيْ إطار رومانسي كوميدي.

وقال أحمد فهمي فِيْ بيان صحفِيْ “الفِيْلم إن شاء الله سيكون جاهزا لموسم الصيف، والفِيْلم لا علاقة له بالسيد X العجوز. الفِيْلم سيراك مرة أخرى وسأشارك فِيْ مسرحية درامية فِيْ”. رمضان بعد المقبل “.

فِيْلم “السيد العاشر” هُو ثالث تعاون بين هنا زاهد وأحمد فهمي والأول فِيْ عالم السينما. قدم الثنائي مسلسل “الواد سيد الشحات” فِيْ شهر رمضان لعام 2022 ويشارك فِيْ بطولته محمد عبد الرحمن “توتا” ومحمد محمود، إخراج أحمد الجندي، ومسرحية “الماء”. fara Passport “، والذي تم عرضه فِيْ المملكة العربية السعودية فِيْ ديسمبر من العام الماضي.