أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد أكرم حسني.. وأيتن عامر على طريقة “ستو أنا”

احتفل الفنان المصري، أكرم حسني، بعيد ميلاده الـ 48، السبت 10 سبتمبر، وزار جمهُوره وأقاربه حساباته لتحية وتهنئة.

وعاد الفنان المصري أحمد فهمي لصديقه الفنان أكرم حسني بطريقته الخاصة، معربًا عَنّْ حبه وراحته الشديدة له.

أحمد فهمي يحتفل بأكرم حسني

شارك فهمي مع متابعيه، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة لأكرم حسني يتبادل الضحكات، وأرفقها بتعليق “اثنان بس واحد كتف بكتف وقلب واحد ضربتان فِيْ واحد، كل عام وأنت بخير يا كارما “.

الصداقة أكرم حسني وأحمد فهمي

الجميع يدرك مدى قرب فهمي وحسني وقوة صداقتهما. وقال أكرم حسني فِيْ إحدى اللقاءات “أحمد فهمي من أعز الناس لي، وهُو إنسان طيب جدًا، وجده وصديقه، وأخف دماء فِيْ العالم حقًا، ليس فقط فِيْ الشاشة،” وهُو يجعلني أضحك كثيرًا، لدينا الكثير من الكيمياء أمام الكاميرا وأنا أستمتع حقًا بالعمل معه “.

شارك الفنانون فِيْ العديد من الأعمال منها فِيْلم “الكلب البلدي”، ومسلسل “ريح السيدة”، ومسلسل “تيمون وبومبا”، ومسلسل “رجال البيت”، ومسلسل “كوايسين” والمسلسل “. الواد سيد الشحات “.

آيتن عامر تهنئ أكرم حسني

من جهتها، أبدت الفنانة المصرية، أيتن عامر، فرحة كبيرة لتحية أكرم حسني بنشرها فِيْديو من وراء الكواليس لمسلسلها “مكتوب عليا” عبر حسابها على إنستجرام، برفقة أغنيتها الشهِيْرة “ستو آنا”، والمرفقة. إلَّى تعليق “بكل سرور هُو حقًا مبيهازارش، ألذ أبناء آدم بلا منافس. أفضل صديق بلا منازع، أفضل أخ، وعلمه مكسب لأي شخص. باختصار عيد ميلاد أكرم حسني، أيها السادة لنشكر العالم على وجود هذا الشخص فِيْه كل عام وأنتم ألذ من الماضي.

إسماعيل فرغلي يحتفل بأكرم حسني

من جهته، نشر الفنان المصري إسماعيل فرغلي صورة لشركة أكرم حسني عبر حسابه على “إنستجرام”، كتب فِيْها “كل عام وأنت طيب ياوش السعد”.