أحمد ماضي “أنا وبس” اختفت بعد إطلاق “وبطير”.. ولم آخذ حقي من إليسا

لا تزال الخلافات بين الفنانة اللبنانية إليسا والشاعر أحمد ماضي موضع جدل كبير، لأنه فِيْ أغنية “أنا باس”، لكل منهما وجهة نظر بشأن أسباب اندلاع الحرب بينهما. . .

وأخيراً لم يتردد أحمد ماضي فِيْ الدفاع عَنّْ نفسه ومهاجمة إليسا أثناء ظهُوره كضيف فِيْ برنامج “Pranks Nass Jad” مع الصحفِيْ هشام حداد.

8 سنوات من العمر تحارب

كشف أحمد ماضي فِيْ بداية الحلقة أن عداوته مع إليسا بدأت منذ قرابة 8 سنوات، موضحا أن بينهما نزاعات، لكن عَنّْدما طلب منه صديقه الفنان زياد برجي تسليم الأغنية إلَّى إليسا بسبب تأثره بها. فِيْ اللحظة التي استمعت فِيْها إلَّى الكلمات، وافق على شرط أن تتحدث عَنّْه بشكل إيجابي فِيْ مقابلاتها الصحفِيْة، لكنها بدلاً من ذلك تجاهله ؛ ما يغضبني.

ماضي لم تحصل على حقوقها المالية

وأوضح أحمد ماضي أنه لم يتسلم مكافأته المالية من إليسا مقابل الأغنية، فوجه تحذيرًا للفنانة بعدم طرح الأغنية قبل أن تنشرها على قناتها على اليوتيوب، لكنها فِيْ المقابل وجهت تحذيرًا إلَّى زياد بورجي. . (ملحن الاغنية) يطلب منه عدم الافراج عَنّْ اغنيته التي سماها “برجي” و “بتير”. .

الأغنية هِيْ حقوق التأليف والنشر للملحن.

وأكد أحمد ماضي أن الأغنية ليست من حق المطرب، بل هِيْ ملك للملحن والشاعر، مشيرًا إلَّى أنه لم يسلم الأغنية لإليسا، بل سمح لها بالعزف مع الحفاظ على حق الجمهُور بموجب قانون ساسام الدولي.

ولفت ماضي إلَّى أن أغنية “أنا باس” تعود فِيْ الأصل إلَّى زياد برجي، وأن الأخير كان قد انتهى من تسجيلها قبل أن ترسلها إليسا فِيْ الأصل، مشيرة إلَّى أن الفنانة سمعتها بصوت بورجي وبكيت، وهذا جعله بورجي سيقدمها لها. له. .

سخر ماضي من تقدم إليسا من خلال وكيله القانوني، واتهمته عدة محاكَمْات قضائية وزياد برجي بالقرصنة المتعمدة لحقوق الملكية الفنية والأدبية لأغنية “I WAS”، موضحًا أن القرصنة تسرق كلمات أو لحن شخص آخر. بينما الأغنية تخصهم بالكلمات واللحن.

طلب أحمد ماضي من إليسا الاعتزال لأنها كانت تبلغ من العمر 56 عامًا.

أحمد ماضي يرد على نادين نجيم ونضال الأحمدية

واستعرض هشام خلال الحلقة تغريدة من الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم دافعت فِيْها عَنّْ إليسا تتحدث عَنّْ حقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلَّى أن هناك حلقة مفقودة فِيْ الأمر، رد عليها ماضي بضرورة قراءة نادين المزيد عَنّْ حقوق الملكية الفكرية. موضوعات. قضية حقوق الملكية الفكرية فِيْ Google قبل مناقشة الأمر.

أما تغريدة الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية إليسا، فكتبت فِيْها “ماتت الأخلاق يا سيدتي”، هاجمت زياد برجي بعد أن أطلق أغنية “ويبتير”، أجاب ماضي “دعها تفتح مدرسة. ” هذا يعلمنا الأخلاق “.

أخاف من جورج وسوف

فِيْ المقابل طلب هشام ماضي فِيْ فقرة “مطلوب منك مباشرة” اختيار فنان يخشى الخلاف معه، وأعطاه لوحة لهِيْفاء وهبي وسلطان طرب جورج وسوف ليختارها. ماضي جورج وسوف، مشيرًا إلَّى أن هناك خلافات كثيرة جمعته بهِيْفاء، لكنه يحبها لطفها، مشيرًا إلَّى أنهما يغضبان بسرعة.