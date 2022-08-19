أحمد ماضي تفاصيل خلافِيْ مع إليسا أمام القضاء.. والأخيرة شوهت الأغنية لفظيا ‎‎

كشف الشاعر اللبناني أحمد ماضي، أنه بعث برسالة بريد إلكتروني تحذيرية للفنانة إليسا، طالبها فِيْها بعدم إصدار أغنية “أنا وفقط” قبل دفع إتاواتها.

وأضافت ماضي خلال اتصال مع موقع “العرب اليوم” أنها سترفع دعوى قضائية ضد إليسا التي تجاهلت هذا التحذير وشرعت فِيْ إصدار الأغنية دون دفع إتاواتها.

وتابع الشاعر اللبناني “هناك دعاوى مرفوعة بيني وبين مدير أعمال إليسا السابق، أدت بي إلَّى أضرار مادية، وسأطالب بتعويض عَنّْها”.

وشدد على أن المحكَمْة والقضاء سيتخذان قرارهما ويكشفان ما إذا كان على حق، وعلق قائلاً “لدي ثقة كاملة فِيْ قضاءنا اللبناني الذي سيكون له الكلمة الأخيرة فِيْ هذه القضية”.

وأشار أحمد ماضي إلَّى أنه سيرفع دعوى قضائية أخرى لإيقاف الأغنية بسبب “التشويه اللفظي” أثناء أداء أغنية إليسا بنطق “باتاك بالا” بدلاً من كلمة “تريد أن تعرف”.

وتابع “أرى القمر، حدودي”. نطقت به “أنا أرى عمري الحدودي”، وهذا يعتبر تحريفًا للأغنية لم تستطع غنائها لأن كلماتها لم يتم تفسيرها بشكل صحيح. ولم تتعلم تفسيرها من الملحن لتعرف كَيْفَ تنطق الكلمات دون تشويه الكلمة.

كشف الشاعر أحمد ماضي أن الجمهُور اللبناني والعربي على مَوعِد مع الإصدار المرتقب للأغنية، بصوت الفنان زياد برجي، قائلاً “ستسمع كَيْفَ يغني ويشعر الفنان الحقيقي، الدقيق، المخضرم، وأنت سيعرف كَيْفَ شوّهت الفنانة إليسا الأغنية “.

رفض أحمد ماضي الخوض فِيْ تفاصيل القضية والخلاف بينه وبين إليسا، مبينًا أنه سيترك الأقوال والتفاصيل للعدالة، إذ لن يقع فِيْ الأخطاء التي ارتكبتها، إذ نشرت وثائق لا تملكها. الحق فِيْ المثول أمام القضاء للبت فِيْ هذه القضية.

فِيْ غضون ذلك، نشر الشاعر أحمد ماضي صورة خلال حضوره فِيْ حفل نظمته الفنانة بورجي، وعلق عليها قائلاً “عَنّْدما تبقى مع شخص تحبه من القلب تكون فرحان من القلب. خاصة إذا كانت بيني وبينك عشر سنوات. أتحدث عَنّْ أخي وحبيب قلبي زياد برجي.

كَمْا نشر فِيْديو لزياد برجي وهُو يلقي كلمة خلال الحفل اعتبره فِيْها شريكه فِيْ الغناء والحب والتعليم.