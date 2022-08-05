أحمد ماضي يرد على تصرف إليسا كل واحد بيعمل بأصلوا

أبدى الشاعر الغنائي اللبناني أحمد ماضي انزعاجه من تصرف الفنانة إليسا بعد أن طلبت من الفنان زياد برجي الرد على مؤلف الأغنية الجديدة خلال مقابلة معها.

وظهرت إليسا تتحدث عَنّْ أغنيتها الجديدة خلال مقابلة مع “أغاني أغاني”، حيث قالت إنها ستصدر منتصف الشهر الجاري، ثم لوح زياد بورجي ليقول اسم مؤلف الأغنية. ، ثم عاد وقال إنه من ألحان بورجي.

ونشرت ماضي جزءًا من مقابلتها فِيْ برنامج “اعرض الحكاية” مع رابعة الزيات، وتتحدث عَنّْ إليسا، وعلقت “هكذا رباني عائلتي”. ثبّتت مقابلتها مع الفنانة الجديدة المتجمعة، وكتبت “هكذا ربتها عائلتها”. رغم أنه فِيْ نفس الاجتماع، عادت إليسا وذكرت اسم أحمد ماضي.

كَمْا غرد له ماضي تغريدة قال فِيْها “الجميع يبذلون قصارى جهدهم، كرمل خيي زياد عتيتا، الأغنية، وكرمل خاي زياد لن يرد. سأترك الرد لضمير الناس”. . “

بينما علق أحد المتابعين “يمكنني أن أعتبره يقلل من قيمته، حتى لا يصطاد أحد بمياه عكرة، ولا أزمة”.

وأضافت أخرى “لكن فِيْ المنشور الثاني كانت بمفردها، وعَنّْدما كان زياد معه فضلت أن تقول الاسم بدلاً من ذلك وبصراحة لم تكن خطوة لطيفة من جانب إليسا”.

ودافع أحد المتابعين عَنّْ إليسا قائلاً “كل كلامك ليس صحيحاً، وتذكر إليسا اسمك فِيْ نهاية المقابلة، وليس من الجميل أن تخلق المشاكل من العدم، وفِيْ الحَقيْقَة الكل يعمل معهم. الأصل “.

وطالبه أحد المعلقين بحذف المنشور “أحذف التغريدة وأخاف الله سيتم تنزيل الأغنية فِيْ غضون عشرة أيام.

مرحبًا، قالت اسمك فِيْ الاجتماع، وطرحه وستعرف “.

من ناحية أخرى دافع أحد المتابعين عَنّْه “فِيْ المقال تابعوا فراس حليمي عَنّْدما سألها عَنّْ كلمات الأغنية، لم تستطع أن تقول اسمك. تركت زياد يقول ذلك من كلماتك وألحانها، قالت. أن زياد برجي .. فِيْ الأصل كانت إليسا متعجرفة ورأت حالتها “.

وأضاف آخر “عزيزي أحمد ماضي إليسا، لم تفعل شيئًا رائعًا! أتمنى أن تظل كَمْا لو كنت لا تحب الناس وتركز على العمل الجميل الذي يقدمه للناس دون كل هذه المشاكل “.