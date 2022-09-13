أحمد ماضي يسخر من إليسا بلجوئها للقضاء إرفعي أثقال.. عقلك صار على قدك

كسر الشاعر أحمد ماضي صمته بعد أن قررت الفنانة إليسا اتخاذ إجراء قانوني ضده وضد زميله الفنان زياد برجي، فِيْ سياق أغنية “أنا باس”.

سخرت ماضي من قرار إليسا، قائلة فِيْ تغريدة عبر تويتر “أعتقد أنك سترفع الأثقال وتصنع ملعبًا وتجمع الأبطال. لقد فهمنا أن عقلك على قدميك، لكننا لا نفهم ما هُو . هذا يحدك “.

وتساءل الشاعر اللبناني عما إذا كان بإمكان أحد أن يجيب على سؤاله واختتم بعلامة هاشتاغ قريباً.

اختلفت الآراء فِيْ تعليق أحمد ماضي، حيث أيد البعض أقواله مستغربا ما حدث، وسأل أحدهم هل من الممكن أن تكون الأغنية هِيْ السبب الرئيسي لهذا الاختلاف

واعتبر عدد من المتابعين أن أحمد ماضي يحاول الرد على إليسا بطريقة بعيدة كل البعد عَنّْ القذف والافتراء، وبالتالي إبعاده عَنّْ القضايا والمحاكَمْ.

باستخدام الوسم “قريبًا”، اقترحوا أنه سيهددها بالرد المناسب فِيْ المحكَمْة.

فِيْ المقابل، أكد آخرون أن سلوك إليسا طبيعي، خاصة أنها حصلت على الإعفاء من أحمد ماضي وزياد برجي، لذلك من حقها الاستمتاع بنجاح عملها دون مشاركتها مع أي شخص آخر.

وأشاروا إلَّى أن قرار إليسا بالذهاب إلَّى المحكَمْة يرجع إلَّى المقارنة بين أدائها وأداء زياد برجي، حيث انقسمت الآراء حول أيهما أفضل.

وكانت إليسا قد أصدرت بيانا أشارت فِيْه إلَّى أنها تقدمت، عبر ممثلها القانوني المحامي مارك حبكة، بعدة ات قضائية لحماية حقوقها المنصوص عليها قانونا، فِيْ مواجهة ما وصفته بـ “الانتهاك الصارخ والقرصنة المتعمدة لحقوقها الفنية”. “. وحقوق النشر التي يملكها فِيْما يتعلق بأغنية “أنا وفقط” التي كانت قرصنة وبثها زياد برجي وأحمد ماضي.

وأكد البيان الصادر عَنّْ إليسا أن “زياد برجي وأحمد ماضي قد تنازلوا عَنّْ جميع حقوقهم الفنية والأدبية واستولوا على حقوقهم المادية الناتجة عَنّْ الاستقالة سالفة الذكر. وأدبيات المعاملة الأخلاقية، خاصة وأن جميع الوثائق القانونية تؤكد عدم شرعية وقانونية” نشر ونشر أغنية “باتير” التي تعكس صورة مقرصنة للأغنية الرسمية للفنانة إليسا.