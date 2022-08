أحمد ماضي يلجأ للقضاء بعد طرح إليسا أغنيتها الجديدة “أنا وبس”

طوى الشاعر الغنائي اللبناني أحمد ماضي صفحة على “تويتر”، قبل سيناريو تهديدات واضحة للنجمة اللبنانية إليسا، بسبب خلافاتهما التي استمرت قرابة أسبوع، بعدما طلبت إليسا من الفنان زياد برجي الرد على كاتبها. الأغنية الجديدة خلال مقابلة مع وسائل الإعلام.

وكتب أحمد ماضي تغريدة علق فِيْها على إصرار إليسا على إطلاق أغنية “أنا كنت” “انظري بالعربية، لا تفهميني .. وانظري، سنلتقي بالقاضي”.

وهدد أحمد ماضي النجمة اللبنانية إليسا باللجوء إلَّى القضاء بعد أن نشر الأغنية على “يوتيوب”، وكتب “بيني وبيننا فِيْ القضاء .. هُونيك يتعرض للورق … لن أجيب هُو بنفسه وأجعله. اخطاء.

تفاعل جمهُور إليسا مع تغريدات الشاعر أحمد ماضي، وفِيْ ردهم أرفقوا صورًا توثق توقيعه متنازلًا عَنّْ حقوق أغنية “أنا باس” التي تقول أنا الموقع أدناه الشاعر أحمد محمد ماضي فِيْ My As the مؤلفة أغنية أنا باس من ألحان زياد برجي، أسمح للفنانة أن تتخلى عَنّْها وتسجيلها فِيْ الاستوديو، وتؤديها بصوتها، وتنشرها فِيْ جميع بلدان السنة وفِيْ جميع وسائل الإعلام الغنائية. والمصنفات المرئية والمسموعة بلا استثناء … بينما أحتفظ بالحق فِيْ الأداء العام والطباعة الميكانيكية وفقًا لقوانين جمعية المؤلفِيْن والملحنين وناشري الموسيقى العالمية “ساسيم”.

قرر أحمد ماضي تصعيد الخلاف بعد تفاعل جمهُور إليسا، مؤكدًا فِيْ تصريحات صحفِيْة “التنازلات … لا تعَنّْي أنها دفعت مقابل الحقوق المادية .. وفِيْ تفسيرها للأغنية نطقت الكلمات والأشعار. بشكل غير صحيح مما يعتبر تحريف للأغنية “.

كتب أحمد ماضي تغريدة قبل أيام، وجدها البعض مسيئة للنجمة إليسا، حيث كتب “هناك أناس نجحوا فِيْ الفن لأن لديهم خلفِيْة موسيقية، وهناك أناس نجحوا فِيْ الفن. لأن لديهم خلفِيْة موسيقية وخلفِيْة موسيقية وموسيقى.

وكان الشاعر أحمد ماضي قد أبدى انزعاجه من تصرف إليسا خلال مقابلة بعد أن طلبت من الفنان زياد برجي الإجابة على سؤال حول اسم مؤلف أغنيتها الجديدة “وباتير”.

وظهرت إليسا تتحدث عَنّْ أغنيتها الجديدة خلال مقابلة مع “أغاني أغاني”، حيث قالت إنها ستصدر منتصف الشهر الجاري، ثم لوحت بيدها لزياد برجي لتقول اسم مؤلف الأغنية. ثم رجع وقال إنها من ألحان زياد برجي.

والجدير بالذكر أن إليسا عبرت عَنّْ موقفها القوي تجاه زياد برجي وأحمد ماضي فِيْ تغريدة قالت فِيْها “أحد يرد على مواقع التواصل والآخر يتكلم ويقول على انفراد أو” واتسآب “صورتك مازالت حلوة! لكن اليوم رأيت وجهه الحقيقي”.

وأضاف “فِيْ الواقع، لقد صدموني كثيرًا ومن المؤكد أنها المرة الأخيرة التي تعاونت فِيْها معهم، لكن الأغنية أصبحت أغنيتي وسأقوم بالتأكيد بتنزيلها لأنني وعدت الناس بذلك. “