أحمد ماهر “مدرسة المشاغبين” كارثة.. ولو مراتي فنانة مرضاش تتباس

وصف الفنان المصري أحمد ماهر أعمال “مدرسة المشاغبين” و “الأطفال يكبرون” بـ “كارثة بكل الطرق” وأن “المسرح المصري ليس له اتجاه”، مؤكدا أنه لا يهتم بالمشاركة فِيْ أي عمل فني. أبطالهم شاذون جنسياً.

جاء ذلك خلال ظهُوره أمام الإعلامي أمير بدر فِيْ البرنامج التلفزيوني “الطبيزة” حيث كشف أحمد ماهر عَنّْ رأيه فِيْ مسرحية “مدرسة المشاغبين” التي قدمتها نخبة من أبرز نجوم الفن. . برئاسةهم. عادل امام، سعيد صالح، سهِيْر البابلي، احمد زكي، يونس شلبى. وكذلك مسرحية “أيال كبروبت” بطولة كل منهم. سعيد صالح، حسن مصطفى، كريمة مختار، أحمد زكي، يونس شلبى، ونادية شكري.

وقال الممثل المصري البالغ من العمر 75 عامًا “المسرحيتان كارثتان بكل شيء. لقد علمتا الشباب أن يقللوا من شأن كل من حولهم”، معتبرًا أن المسرحية السيئة تشبه المخدرات. مثل المخدرات “.

قال أحمد ماهر، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، إن “المسرح المصري” “بلا شكل ولا محتوى”. ورد على سؤال حول إمكانية مشاركته فِيْ أحد أعماله قائلاً “لا أحب ذلك لأنه ليس له اتجاه، وتأثيره سلبي، والمواقف الدرامية فِيْه ليست كذلك”. مؤثر وليس هناك شخصية قوية … أبحث عَنّْ منصب وشخصية وشخصية وهذا ما لا يقدمه المسرح المصري ”.

أكد ماهر خلال المقابلة التلفزيونية التي عرضت أمس الأحد 31 يوليو، أنه لا يمانع فِيْ المشاركة فِيْ مسرحية تحضر فِيْها شخصية مثلي الجنس، علما أنه رفض تقديم شخصية مثلي الجنس فِيْ مسرحية “سحلب” التي تم عرضها. عرض عام 1992 وهُو من إخراج الكاتب والمخرج محمد نوح، وشارك فِيْ بطولته. حسين فهمي، سماح أنور، أشرف عبد الباقي، وعزيزة رشيد.

وأكد أحمد ماهر رفضه لزوجته، إذا كانت من الوسط الفني، تقديم مشاهد صاخبة، قائلاً “إذا كانت زوجتي فنانة مرداش، فإنها مرتبكة ومعانقة فِيْ سياق الدراما”. وأشار إلَّى أنه عمل مع عادل إمام فِيْ العديد من الأفلام خاصة ؛ “شعبان تحت الصفر” و “شمس الزناتي”، مؤكدين أنها محطة رائعة فِيْ حياته.