أحمد ماهر يرد على منتقدي هجومه على “مدرسة المشاغبين” و”العيال كبرت”

أعرب الفنان المصري أحمد ماهر عَنّْ استيائه من المعارضين والمهاجمين لانتقادهم لمسرحيات “مدرسة المشاغبين” و “كبر الأطفال” وكذلك المسرح المصري، قائلاً “من يعترض، وأنا أكون”. الصائغ المتخصص الذي يمكنه تقييم العمل الفني “.

صرح أحمد ماهر فِيْ حديث لـ “العرب اليوم” أنه لا يتعاطف مع ما عبّر عَنّْه البعض من عدم رضائهم عَنّْ تصريحاته حول هذه الأعمال الفنية، مستندا إلَّى آية قرآنية تقول “اسأل أهل الذكرى إذا لم تفعل”. لا أعرف. “

وأضاف أنه أكاديمي بدرجة وكيل وزارة ولديه أكاديمية لتعليم التمثيل وفنون الأداء، ومن خلال الموقع الرسمي يقول أن رأيه مبني على أعراف ومعايير فنية.

وأوضح أحمد ماهر أنه لا يجوز مخالفة العادات والتقاليد وتربية الأبناء دون احترام الصغار. لذلك، قدم ابن سعيد مؤخرًا مسرحية “مدرسة مثيري الشغب” عَنّْ وفاة والده، ويسعد الطلاب بإهانة المشاهد والمعلم، وبالتالي سقط التعليم فِيْ مصر، وساهمت اللعبة فِيْ تدمير الأطفال.

وأضاف ماهر أن مسرحية “الأطفال يكبرون” تصور الأطفال الذين يسخرون من الأب والأم وسذاجتهم لأنهم طيبون وأن الزوج لديه علاقات خارجية دون علمهم ويعرفون التفاصيل. واستشهد بآيات قرآنية تقول “هل المكفوفون والبصرون نفس الشيء هل من يعلم ومن لا يعرف مثله”

وعلقت الفنانة المصرية قائلة “لنجوم المسرح المصريين ليكونوا فنانين يجب أن يلتزموا بالأعراف والمعايير التي تضعها الدولة من خلال المعاهد والأكاديميات”. ما يقدمونه (الحمقى) عار، وبطرق خاصة يتجولون ويقال عَنّْهم المسرح المصري “أخبار سوداء”.

وكان الفنان أحمد ماهر قد أكد أن الارتجال فن له قواعد وأصول، قائلاً “إن المسرحية المدرسية للمشاغبين والأطفال أصبحت كارثة .. ولا يجوز الاستهانة بالأطفال ويجب الاستهانة بالأب والأم”.

وأوضح الفنان المصري، خلال مقابلة معه فِيْ برنامج الطرابية “اللعبة الفاسدة مثل المخدرات .. واللعبة الجيدة مثل الموسيقى .. لأن الكلمة أقوى من المدفع … لا احب المسرح المصري لانه ليس له هدف وبسبب الكلمات والمواقف التي ليست مواقف .. ولا شخصية لها قوة “.