أحمد محمود يعلق على مشاركته بـ”كيرة والجن.. وحياته الخاصة لا تهم الجمهُور

أحمد عبد الله محمود موهبة اقتصر ظلمها على المخرجين فِيْ أدوار متشابهة، ولم يلتق إلا بالمخرج مروان حامد الذي قدمه فِيْ دور “الفتوى” فِيْ الحي المصري عام 1919 فِيْ فِيْلم “كيرة والجن”. الذي تم طرحه مؤخرًا فِيْ دور العرض وحقق نجاحًا فِيْ مصر والوطن العربي.

أجرت “فوشيه” حوارا مع الفنان أحمد عبد الله محمود، الذي تحدث لنا عَنّْ كواليس مشاركته فِيْ فِيْلم “كيرا والجن” وإتقانه للشخصية

بادئ ذي بدء، أخبرنا عَنّْ مشاركتك فِيْ فِيْلم “كيرا والجن”.

يسعدني أن أشارك فِيْ عمل تاريخي مثل هذا، ومع مخرج مثل مروان حامد، يمكن للمبدع أن يضع الفنان فِيْ مكانة جيدة.

كَيْفَ تدربت على تحويل صوتك إلَّى هذا الشكل فِيْ الفِيْلم

لقد تدربت على هذه الطبقة الصوتية فِيْ نصف ساعة فقط، والدور الذي ألعبه يعَنّْي الكثير بالنسبة لي. شعرت بالخوف عَنّْدما اكتشفت أنني سألعب هذه الشخصية وصوته المشبوه. فِيْ الحَقيْقَة قدمت مشهدين أمام مروان حامد بهذا الصوت وقد أحببتهم حقًا، ساعتان.

ما هِيْ خصائص شخصية “الفتوى” فِيْ العمل .. وكَيْفَ أثرت عليك

وتتسم شخصية الفتوى التي قدمتها بـ “الهدوء”، رغم كل الخلافات بينه وبين “الجن”، إلا أنه كان حريصًا على تهريبها من القوات البريطانية ولم يتخل عَنّْها. هذه الشخصية أثرت علي كثيرا. لأنني شعرت أنني قدمت دورًا مختلفًا وأظهرت مهاراتي للجمهُور.

لماذا قل أقل فِيْ أعمالك السينمائية والدرامية

أتساءل باستمرار لماذا أقوم بعمل مسرحيتين فقط فِيْ السنة ليقال أنني هناك، وقد لا أكون راضيًا عَنّْهما، وأتعاون مع الآخرين وأفضل فقط بطل المسرحية ولا أرى أدائي. مهارات إخراجها، مثل مروان حامد.

كَيْفَ كانت مشاهد قتالك مع شخصية “جين” التي جسدها أحمد عز فِيْ الفِيْلم

تدرب على يد مصمم المعارك العالمي أندرو ماكنزي، وكان حريصًا على جعل “المعركة” تبدو كَمْا لو كانت بين متنمر وفتى ريفِيْ، وتحقيق شعبية عالمية المستوى.

هل شعرت أنه من خلال تعيين مديرين لأدوارك وتقييدها بشخصيات معينة … كنت تفوتك الكثير من الفرص

كان والدي الفنان عبدالله محمود قبل وفاته قد قدم فِيْلمه بعَنّْوان “One Cappuccino” وهذا أثر علي مادياً بعد وفاته وكان علي العمل لأكون حاضراً وأعيش معاً والآن لدي كنت أعمل لمدة 16 عامًا فِيْ المجال، ولم يعرف الكثير عَنّْي أنني ابن عبد الله يستحق الثناء، ولست متعجرفًا بالعمل الذي يأتي فِيْ طريقي.

هل يمكن أن تؤثر المشاكل الشخصية على الفنان الشهِيْر أو الشخصية

فِيْ الواقع، مشكلتي مع شريكي السابق أثرت علي كثيرًا، وكان الكثير من الجمهُور يقابلني ويسألني لماذا لم يتم القبض عليك، بعد انتشار خبر اعتقالي وسجني، حيث كنت حاضرًا فِيْ عروض خاصة أو ظهر. فِيْ العروض حتى أنكرت تلك الشائعات.

هل تعتقد أن المشاكل الشخصية للفنانين مفتوحة بشكل طبيعي للجمهُور

لا أفضل ذلك لأنني شخص رفِيْع المستوى مثل والدي ولا أحب التحدث عَنّْ الأعراض أو التحدث عَنّْ شخصية كانت ذات يوم شريكة حياتي، والجمهُور لا يملك سوى الفنان وما هُو عليه هدايا.

صديق والدك لم يساعدك فِيْ المجال ونصحك بوظيفة

لا، لم أفضّل ذلك لأنني أريد أن أصل إلَّى قلب الجمهُور بحلمي وشغفِيْ واجتهادي وليس بالوسائل.

أنت مهتم جدًا بالرياضة، فما هِيْ اللعبة التي ترغب فِيْ لعبها للحصول على وظيفة

بالطبع أود أن أقدم عملاً عَنّْ بطل رياضي عالمي مثل الكابتن كرم جابر، أو قِصَّة حياة موسيقي عظيم من بداياته حتى مجيئه إلَّى العالم.

ما رأيك فِيْ تحريم البعض للفن

كل شئ فِيْ الحياة سيف ذو حدين أي لا أقدم للجمهُور شيئاً مختلفاً لتقليده بل أعتبره خطبة ولا يقلدها كَمْا قدمت شخصية “مرسي” فِيْ مسلسل “إلَّى الأسطورة”. “. مع محمد رمضان وتعرض لانتقادات لارتدائه قميص “نوم” فِيْ العمل، لكن إذا نظرت خلف الشخصية ستجد أنها أساءت إلَّى ناصر الدسوقي وعائلته، وكذلك تأثير المجتمع عليه.

ما هُو العمل الذي أردت تقديمه ومن كانت قصته مختلفة ولم يتم تنفِيْذها بعد

حلمت أنا وأبي أن نقدم الشخصية المسلمة الحقيقية بعيدًا عَنّْ الإرهاب ونرتدي السراويل القصيرة ونظهر بلحية لأن هذا ليس الإسلام، لكني أريد أن أظهر لمسلم يعيش حياته العادية، يستمع إلَّى الأغاني. وتسعى جاهدة للعمل بإخلاص.

ما آخر المستجدات فِيْ تحضيرك لعمل وثائقي عَنّْ والدك الراحل عبدالله محمود

أنا أعمل على فِيْلم وثائقي لوالدي أسجل كل فترة مع أحد أصدقائه الذي لديه العديد من الذكريات معه، وهُو مشروع طويل الأمد لم أحدد مَوعِدًا لإنجازه.