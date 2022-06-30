أحمد مراد “كيرة والجن” يخضع للرقابة.. والمصطلحات غير المألوفة فِيْه حقيقية

قال الكاتب أحمد مراد إن سر اختيار رواية “1919” لتقديمها كعمل فني هُو أنها تحد كبير، لأنها رواية تاريخية ليس من السهل تقديم أعمال بميزانية إنتاج كبيرة، و كذلك لأن العمل متوقف منذ سنوات طويلة، ورغم كل الصعوبات استمر العمل.

وبخصوص كتابة الرواية، أضاف مراد “لكي أكون على علم بالأحداث التي وقعت خلال هذه الفترة، قرأت فقط حوالي 75 كتابًا عَنّْ الثورة هذه المرة”.

الحديث عَنّْ بعض المصطلحات غير المعروفة ؛ وأوضح أن من يهاجم وجود هذه المصطلحات هل يعرف ويدرس الوقت الذي أنتجت فِيْه الرواية، معلقاً “لقد درست وأعددت هذه الرواية لمدة عامين، وينتهِيْ القارئ من قراءتها فِيْ ساعتين، لذا كَيْفَ الهجوم، كل ما ورد فِيْ الرواية موجود فِيْ الوقت الحالي، وتحويل هذه المصطلحات لتكون مناسبة للعرض يتطلب الكثير من الجهد وفِيْ النهاية يخضع الفِيْلم للرقابة ويخضع لفئة المشاهدة العامة “.

وأشار إلَّى أنه تمت إضافة سبع شخصيات للفِيْلم غير موجودة فِيْ الرواية، وتم حذف شخصيتين من الرواية، لإضفاء مزيد من الحياة على الفِيْلم ورؤية مختلفة، لكنها تتفق مع الرواية أيضًا.

وعَنّْ العَنّْف المعمم، وتحليل ما يحدث مع الأعمال الدرامية والفنية، قال مراد “هذه لطخة ضد الفن والأعمال الدرامية والفنية. ليس لدينا مشكلة وهذا غير صحيح. والخطأ الأكبر هُو لارتكاب الفن فريسة لما يحدث “.