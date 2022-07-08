أحمد مرتضى يعلق على مفاوضات اتحاد الكرة مع روي فيتوريا

وعلق أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك، على مفاوضات الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتولي إدارة الفراعنة.

وغرد أحمد مرتضى، اليوم الجمعة، عبر حسابه على “تويتر” “بغض النظر عن اسم المدير الفني، أتمنى أن يعمل صهره”.

وأضاف “كان من المفترض أن يكمل كيروش، وقبله هيكتور كوبير .. حظا سعيدا إن شاء الله في اختيار المدير الفني”.

وكشفت تقارير إعلامية أن اتحاد الكرة يقترب من التوصل إلى اتفاق نهائي مع روي فيتوريا لتولي منصب المدير الفني للمنتخب المصري في الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن خروج إيهاب جلال من تدريب المنتخب المصري بعد 3 مباريات فقط مع الفراعنة، ويسعى للتعاقد مع مدرب جديد لإدارة الفراعنة في الفترة المقبلة لخلافته.

ولا يرتبط المنتخب المصري بأي مباراة على الأجندة الدولية حتى سبتمبر المقبل، عندما يواجه مالاوي في اليوم الثالث من تصفيات الأمم الأفريقية.