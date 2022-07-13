أحمد وفِيْق أنا فلاح حياتي تهمني فقط.. وسعيد بخطوتي مع يسرا ونيللي

علق الفنان المصري أحمد وفِيْق، على الأحداث الأخيرة فِيْ مسقط رأسه المنصورة، لا سيما مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلتها الجامعية.

وقال وفِيْق خلال لقائه بـ “فوشيه”، إن مدينة المنصورة جيدة، وكان هناك قبل أيام لحضور مهرجان روز آيلاند للفنون، وما حدث مع نيرة أشرف مؤسف، لكنها من الخارج. من بلدة.

وأضافت الفنانة المصرية، أن هناك لجانًا إلكترونية فِيْ مواقع التواصل الاجتماعي تسبب البلبلة بين الناس، كَمْا يحدث مع السكندريين فِيْ الصيف وانتقادهم للحكومات الأخرى.

وعلق أحمد وفِيْق على الطريقة التي يقود بها حياته الشخصية، قائلاً إنه “مزارع” لا يحب أن يعرف أحد شيئًا عَنّْ أهل منزله، مضيفًا أن لا أحد من أصدقائه يعلم أنه متزوج ثم انفصل. وتزوجوا من جديد، وهناك من لا يعرف سبب انفصالهما فِيْ المقام الأول. .

وأكد وفِيْق أنه سعيد بالتعاون مع يسرا لأول مرة فِيْ مسلسل “روز وليلى”، وكذلك الفنانة نيللي كريم التي تعاونت معها سابقًا فِيْ عملين، ويعد العمل أول مسلسل درامي عربي. من نوعه يحمل أسماء دولية كتابةً وعَنّْوانًا.

المسلسل من تأليف الكاتب البريطاني وكاتب السيناريو كريس كول صاحب سلسلة أفلام Mad Dogs و Ana و Pelican Blood، بينما وقع العمل المخرج البريطاني للسينما والتلفزيون Adrian Shergold، الذي حافل سجله بأفلام مثل Mad Dogs و Cardella و على الطريق الى الدنمارك وغيرها الانتاج لماجد محسن وصفاء ابو رزق.

تدور أحداث مسلسل “روز وليلى” فِيْ كوميديا ​​سوداء وفِيْ سياق مليء بالحركة والتشويق والمغامرة، حيث تدور الأحداث حول محققين مستقلين تم تعيينهما لكشف عملية احتيال بنكية كبرى يجري التخطيط لها والتحضير لها فِيْ مصر. .