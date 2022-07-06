أحمد وفِيْق محمد نجاتي تعرض لمقارنة جارحة.. ومنذ طفولته نجم

تحدث الفنان المصري أحمد وفِيْق، عَنّْ دعمه لزميله الفنان محمد نجاتي، فِيْ أزمة اكتئابه بسبب تقييم صحفِيْ له ومقارنته بالفنان أمير كرارة.

وقال وفِيْق خلال لقائه بـ “العرب اليوم” إن النقد الموجه لزميله محمد نجاتي كان قاسيا جدا وجارحا، ولا يحق للصحفِيْ أن ينتقد فنانا بهذه الطريقة رغم أنه صديقه وقرر عدم ذلك. إلَّى. إلقاء اللوم عليه حتى الآن.

وأضاف أحمد وفِيْق أنه اطلع على توضيح الصحفِيْ وأنه لم يقصد الإساءة إلَّى محمد نجاتي، لكن كان هدفه تقديم النصيحة، مضيفًا أنه استاء من هذا الصحفِيْ لأنه وضع نفسه فِيْ منطقة ضيقة وأساء إلَّى شخص ما.

واصل الفنان المصري حديثه عَنّْ محمد نجاتي الذي بدأ مشواره الفني فِيْ طفولته وكان نجمًا ولعب أدوارًا رائعة، وتمنى ألا يغضب مما حدث وأن يكَمْل عمله بالشكل الذي يستحقه.

يشارك الفنان أحمد وفِيْق فِيْ مسلسل “روز وليلى” مع النجمتين يسرا ونيللي كريم، وتدور أحداثهما حول وجدا نفسيهما فِيْ خضم مواجهات مع شخصيات غامضة تعرض حياتهم للخطر، وتنجرف فِيْ مسارات مختلفة. على طريق التحقيق، قبل العودة تتشابك الخيوط فِيْما بعد، وتتخذ روز وليلى خطوة بخطوة نحو حل اللُغُز وكشف ملابسات القضية.

من المقرر عرض “روز وليلى” على منصة شاهد ويتألف من 10 حلقات فقط.